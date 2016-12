Al cincilea titlu pentru Tecău

Tenismanul constănţean Horia Tecău a făcut un pas mare către calificarea la Mastersul de la Londra de la sfârşitul acestui an, competiţie care aduce la start cele mai bune opt echipe de dublu ale anului. În vârstă de 25 de ani, Tecău a câştigat, alături de suedezul Robert Lindstedt, proba de dublu a turneului de la New Haven, turneu dotat cu premii cu premii în valoare totală de 663.750 de dolari. După ce au trecut în semifinale de cuplul format din Julian Knowle (Austria) şi Andy Ram (Israel), cu 6-3, 6-4, cei doi au avut o prestaţie excelentă în finală, impunându-se tot în două seturi, 6-4, 7-5, în duelul cu Rohan Bopanna (India) şi Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan). Pentru Tecău este al cincilea titlu din acest sezon, după Auckland, Casablanca, s’Hertogenbosch şi Bastad, ultimele trei fiind adjudecate tot alături de Lindstedt. În plus, cei doi au disputat şi finala de dublu de la Wimbledon. „Sunt două lucruri care contează enorm: încrederea în propriilor forţe şi cea în partener. Am învăţat cum să avem încredere unul în altul, cum să ne bazăm pe jocul celuilalt. Ne antrenăm bine împreună şi avem o relaţie bună pe teren. Acest lucru ne-a ajutat enorm să jucăm meciuri bune”, a spus Tecău. Pentru titlul de la New Haven, Tecău şi Lindstedt vor primi 250 de puncte ATP în clasamentul de dublu şi un cec în valoare totală de 36.500 de dolari.