Al doilea eșec în campionat pentru CVM Tomis

Etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin a adus pentru CVM Tomis Constanța a doua înfrângere consecutivă în campionat, 2:3 pe terenul Științei Explorări Baia Mare, după ce în runda precedentă deținătoarea titlului pierdea pe teren propriu în disputa cu SCM U. Craiova, scor 1:3. Și dacă luăm în considerare și eșecul din Liga Campionilor cu Resovia, campionii au chiar trei rezultate negative la rând! Formația constănțeană a început bine disputa de la Baia Mare, cu un prim set pe care l-a controlat de la un capăt la altul. Maramureșenii s-au revanșat în actul secund, câștigat la mare diferență. Setul 3 a fost echilibrat, oaspeții reușind desprinderea decisivă după al doilea time-out tehnic. În setul 4, gazdele au acumulat avantaj încă din start (5:2, 13:9, 19:14, 22:17), Tomis a revenit la 22:21, dar nu a reușit mai mult. Tie-break-ul a fost câștigat de Explorări tot la limită, dar după ce a condus în mai multe rânduri la trei puncte diferență. Scor final: Știința Explorări Baia Mare - CVM Tomis Constanța 3:2 (23:25, 25:16, 18:25, 25:23, 15:13).

Un amănunt important este acela că antrenorul gazdelor, Marius Botea, a mutat cu Rîpeanu și C. Nagy în locul lui Toth și Didorciuc după ce băimărenii au pierdut primul set. Coordonatorul a rămas pe teren până la final, iar Didorciuc a revenit în sextet pentru seturile 4 și 5. Martin Stoev, în schimb, i-a utilizat pe Muscină și Mihalescu doar ca schimbări tactice, în timp ce Ragin a fost titular în ultimele două seturi, mai întâi în locul lui Stancu, apoi în locul lui Laza.

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Am început bine acest meci, dar din setul al doilea arbitrii au început să ne „ucidă”, nu numai principalul și secundul, ci și cei de la linie. Edificator este ce s-a întâmplat în setul 4, când Muscină a avut o serie foarte bună la serviciu, de la 22:18 pentru ei la 22:21. A mai reușit un as, însă arbitrii au dat aut și în loc de egal 22 s-a făcut 23:21 pentru Baia Mare. Despre tie-break ce să spun, este o loterie în general. Per ansamblu, echipa a avut momente bune de joc, dar și destule momente slabe. Cred că, în condițiile de acum ale formației noastre și pe fondul oboselii acumulate pe drum, am câștigat un punct la Baia Mare, nu am pierdut două. Am comis 18 erori în atac (n.r. - Pavel, Gotch și Ananiev) și am avut 19 servicii greșite. Foarte multe greșeli, dar acesta e nivelul actual al jucătorilor”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al constănțenilor. „Din păcate, am pierdut această partidă, după ce am condus în mare parte din meci, de aceea amărăciunea este cu atât mai mare. Campionatul este destul de echilibrat, echipele s-au întărit și vor fi foarte multe surprize. Va fi foarte interesantă lupta pentru intrarea în play-off”, a afirmat centrul Sergiu Stancu, căpitanul Tomisului. „Un rezultat excelent, pentru că Tomis rămâne o echipă bună a campionatului. Am evoluat destul de crispat, însă cred că scorul reflectă realitatea de pe teren. Am avut anumite scăderi în joc, adversarii noștri le-au taxat, dar în cele din urmă am câștigat pe merit acest meci”, a spus antrenorul gazdelor, Marius Botea.

Au evoluat formaţiile - Explorări (antrenor Marius Botea): Toth - Cherbeleață 16p, Coasă 9p, Z. Kovacs 9p (3 blocaje), Didorciuc 5p, Bălhăceanu 19p, Barbosa-libero (au mai jucat: Rîpeanu 1p, C. Nagy 6p, Socaciu, Olar-libero); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Mitev 3p (3 blocaje) - Pavel 16p, Stancu 6p, Laza 10p (3 ași), Ananiev 22p, Gotch 13p, Skundric-libero (au mai jucat: Mihalescu, Ragin 2p, Muscină). Au arbitrat: Tudor Pop și Mircea Rus (Cluj). Observator FRV: Gheorghiță Mitrașcă (Zalău).

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă: SCM U. Craiova - Universitatea Cluj 3:0 (25:21, 25:8, 25:12); Dinamo București - VCM LPS Piatra Neamț 3:0 (25:18, 25:20, 25:19); Tricolorul LMV Ploiești - Unirea Dej 2:3 (25:18, 25:13, 23:25, 19:25, 10:15); CSM București - Arcada Galați 0:3 (21:25, 22:25, 21:25). Partida ACSVM Zalău - CSV Banatul Caransebeș va avea loc duminică, de la ora 18.00.

Clasament: 1. Banatul Caransebeș 12 puncte din 4 jocuri (setaveraj: 12:2); 2. SCM U. Craiova 12p (15:7); 3. Explorări Baia Mare 11p (13:6); 4. Tricolorul LMV Ploiești 10p (12:6); 5. Arcada Galați 9p (11:9); 6. ACSVM Zalău 8p/4j (10:6); 7. CVM Tomis Constanța 8p (12:11); 8. CSM București 6p (7:9); 9. Unirea Dej 5p (8:13); 10. Dinamo București 4p (7:12); 11-12. VCM LPS Piatra Neamț și U. Cluj 1p (2:15).

