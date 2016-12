Al doilea eşec pentru CSV 2004 Tomis

CSV 2004 Tomis Constanţa a înregistrat a doua înfrângere din actualul campionat al Diviziei A1 la volei feminin, în tot atâtea partide jucate. Aseară, în sala din Complexul Sportiv Tomis, fetele antrenate de Constantin Alexe şi Constantin Ferenţi au cedat, cu 0:3 (8:25, 18:25, 8:25), în disputa cu CSM Bucureşti, una dintre candidatele la podium în acest sezon. A fost o clară diferenţă de valoare în favoarea echipei oaspete, care, atunci când a jucat serios, a câştigat seturile sub 10! Formaţia constănţeană, care a început târziu pregătirile, nu a jucat niciun meci de verificare şi are în lot jucătoare lipsite de experienţa primului eşalon, fiind valoric departe de echipa din ultimii patru-cinci ani, una care se lupta pentru podium sau chiar pentru titlu. „Le-am facilitat victoria celor de la CSM prin greşelile noastre. Când am servit şi am jucat curajos, am fost aproape de ele. Din păcate, la echipa noastră se vede lipsa de meciuri de pregătire”, a declarat antrenorul principal Constantin Alexe.

Chiar şi după un eşec la un asemenea scor, merită remarcat jocul unei voleibaliste aflate încă la început de drum, Doina Cojocaru, care va împlini 14 ani pe 3 noiembrie. Ea a reuşit mai multe atacuri încheiate cu punct în partida de ieri, fiind cea mai eficientă jucătoare a Tomisului! „Ne aşteptam la un rezultat nu foarte bun, dar pentru mine acest meci a fost o experienţă foarte bună. Sperăm să fie mai bine în continuare”, a spus jucătoarea aflată în primul an la categoria de vârstă speranţe!

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Constantin Alexe şi Constantin Ferenţi): Halchin - R. Ispas, Şerban, Mocanu, Cojocaru, Cătinean şi A. Ispas - libero (au mai jucat Oprea şi Dumitru); CSM (antrenori Iulian Coiculescu şi Mirtha Luis Hernandez): Grigoriu - Esdelle, Moldovan, Gavrilescu, Cazacu, Sanchez şi Manu - libero (au mai jucat: Matache, Lăpuşneanu, Fl. Alexandru şi Barros).

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 2-a: Penicilina Iaşi - CSM Lugoj 0:3 (18:25, 22:25, 17:25); Rapid Bucureşti - CSM Tîrgovişte 0:3 (19:25, 17:25, 17:25); SCM U. Craiova - CSU Medicina Tg. Mureş 1:3 (25:19, 21:25, 19:25, 17:25); Dinamo Bucureşti - Unic Piatra Neamţ 3:0 (25:19, 25:9, 25:19); Ştiinţa Bacău - CS Volei Alba-Blaj 2:3 (24:26, 25:19, 28:26, 22:25, 13:15).