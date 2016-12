Al doilea pescador turcesc confiscat

Pentru a doua oară în acest an, Judecătoria Constanţa a decis, ieri, confiscarea unui pescador turcesc prins la braconaj în apele teritoriale româneşti. Sentinţa a fost dată de magistraţi în dosarul în care comandantul pescadorului „Efeler 1”, Ismet Işgin, a fost judecat pentru infracţiuni la legea privind fondul piscicol, pescuit şi acvacultură. Comandantul turc a primit un an şi patru luni de închisoare cu suspendare şi interdicţia de a mai pescui timp de un an. Prin aceeaşi sentinţă s-a hotărât confiscarea a 842 de lighene, 508 setci confecţionate din plasă nylon, 20 de ave, o staţie radio şi microfonul aferent, 30 de ancore metalice şi toate echipamentele de navigaţie şi accesoriile din dotarea pescadorului. Decizia nu este definitivă.

OPRIT CU FOCURI DE ARMĂ. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie 2010, poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa au fost nevoiţi să facă uz de armamentul din dotare pentru a putea opri pescadorul turcesc „Efeler 1” depistat într-o zonă situată la 60 de mile marine est de Constanţa, travers cu staţiunea Mamaia. Oamenii legii au solicitat permisiunea să urce la bordul navei pentru control, însă cei aflaţi pe pescador au refuzat să oprească şi a pornit către sud. Nava MAI 1104 a Poliţiei de Frontieră a plecat în urmărirea lui şi a cerut ajutorul Grupului de Nave Mangalia, astfel că la ora 03.10, pescadorul a fost reţinut. Poliţiştii de frontieră spun că au reuşit să oprească nava „Efeler 1” după ce au executat focuri cu armamentul de la bord şi al echipajului, respectiv 49 cartuşe de calibrul 7,62 mm şi 19 cartuşe de calibrul 14,5 mm. Pescadorul a fost lovit în zona sălii maşini, însă niciun marinar turc nu a fost rănit. Nava poliţiei de frontieră a remorcat pescadorul şi l-a dus într-o dană a Grupului de Nave Constanţa, unde va rămâne până la finalizarea procesului.

• CĂUTAU CALCAN • În timpul anchetei, echipajul pescadorului a declarat că nava se îndrepta spre Ucraina şi că au intrat în apele teritoriale româneşti pentru că li s-a defectat motorul. „Cu certitudine au lansat plasele de pescuit calcan. Nu este o perioadă optimă pentru această specie pentru că el cantonează acum la adâncimi de peste 40 de metri. Noi nu practicăm un asemenea pescuit pentru că nu sunt pescadoare care să îşi poată permite să iasă la distanţe aşa de mari. Dacă aveau noroc, braconierii puteau să plece cu peste o tonă de calcan“, a declarat, la scurt timp de la incident, Dorin Serstiuc, inspector piscicol al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

• CAZ SIMILAR • În februarie, Judecătoria Constanţa a dispus, în premieră naţională, confiscarea altui pescador turcesc, „Sen Yusler 1“, care a fost prins de poliţiştii de frontieră constănţeni pe 11 iunie 2007, în timp ce pescuia ilegal în apele teritoriale româneşti, la aproape 50 mile marine travers de Constanţa. Oamenii legii au urmărit pescadorul şi au reuşit să îl oprească după ce au tras mai multe focuri de armă direct în navă. La bordul ambarcaţiunii au fost descoperite aproape 1,2 tone de peşte braconat, respectiv 400 de calcani şi doi rechini. De asemenea, pe puntea navei, oamenii legii au găsit 124 de plase de pescuit monofilament interzise, în lungime de peste trei kilometri, folosite pentru braconat. Comandantul turc a fost amendat cu 9.000 de lei.