Al doilea punct de vînzare şi prezentare a automobilelor Hyundai în Constanţa

Casa Auto MB a inaugurat, la sfîrşitul săptămînii trecute, pe bd. Tomis, nr. 305, al doilea punct de vînzare şi prezentare a automobilelor Hyundai din Constanţa. "Punctul de vînzare inaugurat corespunde unor standarde de calitate în creştere şi reflectă în mod corespunzător imaginea mărcii Hyundai. Show-room-ul face parte din linia strategică pe care Casa Auto MB îşi doreşte să o urmeze, şi anume îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie, deci o cît mai bună acoperire teritorială. Clienţii noştri pot găsi în noul punct de vînzare toate modelele mărcii la aceleaşi condiţii de garanţie şi preţ ca în orice alt show-room din România. Garanţia Hyundai, după cum ştiţi, este cea mai extinsă la nivel naţional. Pînă acum sîntem singura marcă care oferă 5 ani sau 100.000 km de garanţie pentru orice autoturism", a declarat directorul Casei Auto MB, Menabil Birol. În acest moment, toate modelele Hyundai sînt fabricate în Coreea. "Singurul model care face excepţie este Hyundai Accent, care este fabricat în Turcia şi este scutit de taxe vamale. Accent este, la această oră, cel mai cerut model şi, din păcate, nu putem face faţă cererii de pe piaţa internă", a adăugat Menabil Birol. Printre modelele pe care le puteţi găsi în noul show-room Hyundai amintim: Getz, Elantra, Sonata, Tucson şi Santa Fe. Pe plan local, începînd cu ianuarie 2004, marca Hyundai este reprezentată cu succes de către Casa Auto MB, pentru care 2006 înseamnă un an al premierelor şi un an al investiţiilor. Din luna februarie clienţii Hyundai pot beneficia în Constanţa (Intrarea Mangaliei nr. 78 A), de un nou service autorizat, care oferă servicii la cele mai înalte standarde de calitate, într-un spaţiu generos, dotat cu aparatură ultramodernă şi deservit de un personal calificat şi instruit Hyundai Motors. Această dezvoltare completează gama serviciilor de vînzare şi post – vînzare şi reprezintă cel mai important factor care determină ca, pentru Casa Auto MB, ţinta permanentă să fie îmbunătăţirea continuă a interesului acordat clienţilor şi serviciilor către client. În primele şase luni ale anului 2006, vînzările autovehiculelor Hyundai în Constanţa au crescut cu 267% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Toate acestea reprezintă premise pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse pentru anul 2006, cînd este aşteptată o creştere a vînzărilor de 250%. Cu o vechime de 2 ani şi jumătate pe piaţa din Constanţa, o evoluţie constant crescătoare a vînzărilor şi peste 350 de autovehicule vîndute, Casa Auto MB îşi propune pentru acest an dublarea vînzărilor înregistrate în anul 2005 şi clasarea în primii 3 distribuitori Hyundai din România. 2006 a fost un an al premierelor pentru Hyundai, care a lansat în România două modele de bază ale mărcii: New Accent şi New Santa Fe. În plus, importatorul Hyundai Auto Romania a cîştigat titlul de cel mai bun distribuitor al Europei de Est. Hyundai a organizat, de semenea, evenimente legate de Campionatul Mondial de Fotbal Germania 2006 şi a fost desemnată, de către J.D. Power & Associates, ca fiind cel mai bine cotată marcă de clasă medie.