Al Gore a cîştigat!

A pierdut preşedinţia Statelor Unite, dar revenirea sa la jurnalism şi cariera universitară pare să fie de foarte bun augur. Al Gore şi autorii unor poveşti comice sau emoţionante au dominat a doua ediţie a premiilor Quill Book, echivalentul unor premii Oscar acordate de marile edituri de peste ocean. Premiile Quills, aflate la a doua ediţie, sînt diferite de National Book Awards şi premiile Pulitzer, ce se orientează spre operele cu mare valoare literară, dar care nu se bucură neapărat de o mare apreciere din partea publicului. Cîştigătorii premiilor Quill Book au fost aleşi de public în urma voturilor online, dintr-o listă cu nominalizări la 19 categorii.

Al Gore a fost desemnat cîştigător la categoria Istorie/ Politică/ Evenimente actuale, cu volumul "An Inconvenient Truth." Fostul candidat la preşedinţia Statelor Unite nu a fost prezent la ceremonia de decernare a premiilor, dar a mulţumit editurilor. Premiul la categoria Cartea Anului a fost atribuit actorului şi dramaturgului Tyler Perry pentru cartea "Don't Make a Black Woman Take Off Her Earrings", în care acesta face comentarii despre dragoste şi viaţă prin intermediul alter ego-ului său Madea. "Marley and Me", o carte dedicată de jurnalistul John Grogan cîinelui său, a cîştigat două premii, printre care ea mai bună carte audio.

Nominalizaţii au fost selectaţi de un consiliu naţional care are ca membri 6.000 de reprezentanţi ai bibliotecilor şi librăriilor, dintr-o listă de autori de limbă engleză promovaţi în Statele Unite în perioada 30 iunie 2005 - 30 iunie 2006. Anul trecut, J. K. Rowling a cîştigat premiul la categoria Cartea Anului, pentru romanul "Harry Potter şi Prinţul Semipur", iar Bob Dylan a primit premiul la categoria Cărţi autobiografice/Memorii cu "Chronicles: Volume One".