Al Gore a dat startul la divorţuri

La o săptămână după ce fostul vicepreşedinte american Al Gore şi soţia sa au anunţat că divorţează, şi fiica cea mare a acestora, Karenna Gore Schiff, s-a separat de soţul său, după o căsnicie de 12 ani. Karenna Gore Schiff, în vârstă de 36 de ani şi Drew Schiff, de 44 de ani, sunt separaţi de două luni şi fac consiliere maritală. ”Nu au divorţat”, a precizat o altă sursă, subliniind că cei doi au o relaţie amicală şi au apelat la consiliere. Cuplul, care locuieşte la New York, are trei copii: Wyatt, de 10 ani, Anna, de 8 ani şi Oscar, care are 3 ani. Drew Schiff lucrează la o companie de investiţii în domeniul biotehnologiei. Deşi Karenna Gore Schiff lucrează la un proiect de documentare, este în primul rând mamă, a spus un apropiat al familiei Schiff, care a adăugat că tânăra este susţinută de ambii părinţi. ”Atât Al, cât şi Tipper au fost la New York pentru a o ajuta pe Karenna cu copiii, după separare. La fel ca toate familiile, se unesc”, a adăugat sursa. Purtătoarea de cuvânt a fostului vicepreşedinte, Kalee Kreider, a refuzat să comenteze informaţiile.