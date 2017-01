Al Gore, printre laureaţii Premiilor Quill, Oscarurile literaturii

Autoarea americană Nora Roberts a cîştigat premiul Cartea Anului la cea de-a treia ediţie a premiilor Quill, create pentru a aduce extravaganţa Oscarurilor şi în lumea literară, iar printre laureaţi s-a numărat şi Al Gore, pentru al doilea an consecutiv. Nora Roberts a cîştigat distincţia pentru o poveste de dragoste/thriller, intitulată “Angels Fall”. La ceremonia în cadrul căreia 19 scriitori au fost premiaţi au participat numeroase celebrităţi, printre care actriţele Brooke Shields şi Joan Allen, dar şi Sarah Ferguson, ducesa de York.

Cartea laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Al Gore, intitulată “The Assault on Reason”, a cîştigat Premiul Quill pentru secţiunea istorie/afaceri curente/politică - aceeaşi distincţie pe care a primit-o şi la ediţia precedentă, pentru cartea “Un adevăr incomod”. Comicul Stephen Colbert, unul dintre prezentatorii ceremoniei, a spus că pentru Al Gore, care a cîştigat deja şi un Oscar şi un premiu Emmy, Premiul Quill face parte din “planul său isteţ de a salva Pămîntul. Îşi va duce toate premiile la Cercul Polar şi se va folosi de suprafaţa lor lucioasă aurie pentru a reflecta lumina solară înapoi în spaţiu.

Printre premianţi s-au numărat şi Cormac McCarthy, care a luat trofeul la secţiunea ficţiune, pentru romanul premiat cu Pulitzer “The Road” şi Walter Isaacson, care a cîştigat secţiunea biografie pentru o carte despre Einstein. Secţiunea de umor a fost cîştigată de Amy Sedaris pentru “I Like You: Hospitality Under the Influence”, cea de debut, de Diane Setterfield pentru “The Thirteenth Tale”, iar Laura Lippman a cîştigat secţiunea mister/suspans/thriller cu “What the Dead Know”.