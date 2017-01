Al nouălea val în Liga Judeţeană de fotbal

Cea mai mică dintre ligi, aflată în faţa celei de-a IX-a etape (duminică, 22 octombrie), îşi are, totuşi, farmecul ei: echipele cu "pretenţii" nu vor să fac paşi greşiţi, iar cele fără mari şanse la supremaţie caută să arate că nu sînt simple partenere de competiţie. Din necesităţi de programare, formaţiile din Siliştea şi Tîrguşor (Seria Nord) nu joacă în acest week-end, în care Cernavodă evoluează în deplasare. La Sud, fruntaşele Portul şi Amzacea evoluează acasă şi, probabil, îşi vor "rotunji" golaverajul. Iată programul complet al rundei a noua - SERIA NORD, ora 12.00: Gloria Seimeni - CSO II Ovidiu); Dacia Mircea Vodă - Voinţa Săcele; Viitorul Fîntînele - Viitorul Vulturu; Voinţa Siminoc - Dunaris Topalu; Sport Club Horia - Sportul Tortomanu; Ulmetum Pantelimon - Axiopolis Cernavodă. Clasament: 1. Cernavodă 21p; 2. Siliştea 21p; 3. Săcele 18p... 12. Fîntînele 6p; 13. Pantelimon 3p; 14. Tîrguşor 3p. SERIA SUD, ora 12.00: Sport Prim Oltina - Marmura Deleni (la Băneasa); Recolta Negru Vodă - Viitorul Mereni; Portul II Constanţa - AS Independenţa (teren Unitate km.4-5); Luceafărul Amzacea - Viitorul II Cobadin; ora 15.00: Tropaeum Adamclisi - Voinţa Lipniţa; Farul II Tuzla - Avîntul Comana. Meciul AS Dumbrăveni - Fulgerul Chirnogeni a fost amînat. Clasament: 1. Portul II 18p; 2. Amzacea 18p; 3. Tuzla 16p... 12. Adamclisi 6p; 13. Comana 6p; 14. Deleni 3p.