Al Pacino şi-a înecat celebritatea în alcool

Este considerat unul dintre cei mai buni actori de la Hollywood, dar Al Pacino recunoaşte că nu a ştiut deloc cum să se descurce cu faima. „Să ajung la această etapă mi-a luat mult. Nu eram pregătit pentru celebritate. M-a lovit tare şi nu aveam puterea să-i fac faţă. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu recunoscut, nici întrebările sau publicitatea. Simţeam adesea că trebuie să alerg şi să mă ascund. Au fost multe îndoieli şi evenimente nedorite în viaţa mea”, a povestit cu sinceritate Al Pacino într-un interviu. „M-am trezit la un moment dat, când mă bucuram mai degrabă că nu muncesc decât că o fac. Există un termen în băutură când spui că ai atins limita. Eram aproape. Eram într-o spirală care ducea în jos. Laurence Olivier spunea odată că cea mai grozavă recompensă pentru interpretare este băutura de după spectacol. Am transformat această răsplată într-un premiu pe viaţă. M-am oprit din băut, dar nu imediat. Dar am făcut-o. Obişnuiam să merg deghizat, cu pălării şi bărbi false, doar ca să mă plimb şi să evit atenţia. Dar acum mă simt încântat. Sunt fericit să fiu eu. Am lucrat la atât de multe filme, la personaje atât de diferite, încât uneori îmi era greu să îmi amintesc de mine. Mereu am iubit ceea ce am făcut pentru a trăi, numai că această aventură are diferite înţelesuri”, a completat îndrăgitul actor, ajuns la vârsta de 73 de ani.

Al Pacino a dezvăluit că a apelat la alcool, la începutul carierei sale, pentru că a simţit că nu are un sprijin din partea familiei, pentru a face faţă celebrităţii. Actorul a fost devastat când mama sa, Rose, a murit pe când avea doar 22 de ani şi în aceeaşi perioadă a decedat şi bunicul său, astfel încât, după ce a jucat în „The Godfather / Naşul”, nu exista nimeni care să aibă grijă de el sau să îi tempereze obiceiurile proaste: „Cunosc persoane care au în viaţa lor suportul necesar pentru a fi capabili să se descurce cu faima. Numai că eu nu am avut parte de un astfel de lucru”. Vedeta a recunoscut că a apelat la sprijinul organizaţiei Alcoolicii Anonimi, pentru o perioadă. Cel mai mare regret al său este că mama sa nu a ajuns să vadă succesul de care s-a bucurat. „Când aveam 11 - 12 ani, copiii vecinilor începuseră să îmi spună „Actorul”. Pretindeam că semnez autografe cu numele lui Sony Scott. Dacă mama s-ar întoarce din morţi, ar trebui să o rog să stea jos şi să-i pun o compresă cu apă rece pe frunte, pentru că ar fi şocată să vadă unde am ajuns”.

Al Pacino este laureat al unui premiu Oscar, în 1993, pentru rolul din filmul „Scent of a Woman / Parfum de femeie”, şi nominalizat la alte şapte trofee ale Academiei de Film americane.