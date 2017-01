Al Pacino va juca rolul lui Salvador Dali

Actorul american îl va interpreta pe pictorul suprarealist spaniol Salvador Dali în filmul "Dali & I: The surreal Story", o adaptare pentru marele ecran a biografiei scrise de Stan Lauryssen, "Dali and I". Filmul va fi realizat de regizorul Andrew Niccol, cu care Al Pacino a mai colaborat la lung-metrajul "Simone". Filmările vor începe în luna iunie şi vor avea loc în New York şi în Spania.

Filmul va acoperi ultimele zile din viaţa pictorului, moment în care Salvador Dali a decis să se îndrepte spre cea mai "suprarealistă" direcţie a carierei sale. Regizorul îl consideră pe Al Pacino foarte pregătit pentru acest rol.