Al patrulea falsificator de acte este liber

Tribunalul Constanţa a dispus, ieri, lăsarea în libertate a lui Silvian Victor Butnaru, cel de-al patrulea constănţean acuzat că ar face parte din reţeaua de falsificatori de diplome de absolvire a liceului, permise de conducere şi rovignete, în vreme ce complicii lui, Cătălin Toader Rădăcină, Vasile Iulian Goşa, Emanuel Tudor Cristache, au fost arestaţi, vinerea trecută, pentru înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Procurorul de şedinţă a susţinut, în faţa instanţei, că Butnaru reprezintă pericol public şi trebuie încarcerat pentru a nu mai comite alte fapte penale. La rîndul lui, avocatul a pledat pentru lăsarea lui Butnaru în libertate, cu obligaţia de a nu părăsi localitatea. „Am formulat această cerere cu strîngere de inimă, avînd în vedere decizia frustrantă de vineri a altui complet de judecată, de a emite mandate de arestare pentru alte trei persoane implicate în acest dosar. Niciunul dintre inculpaţi nu a putut da declaraţii pentru că nu ştie care sînt faptele de care este acuzat. Procurorii nu spun care sînt instituţiile bancare induse în eroare, totul este descris la modul generic. De altfel, în cazul lui Butnaru, există o singură plîngere împotriva lui, din partea lui Adrian Dinu, care îl acuză pe Butnaru că i-a eliberat o adeverinţă falsă pentru a lua un credit bancar. Noi am dovedit cu documente legale că Dinu a lucrat la societatea lui Butnaru timp de un an şi că adeverinţa a fost reală. Acest dosar este incomplet, procurorii nu spun care este prejudiciul cauzat ca urmare a comiterii infracţiunii de înşelăciune!”, a afirmat avocatul Apostol Armeanu. Cît despre acuzaţia anchetatorilor potrivit căreia Silvian Victor Butnaru s-a sustras urmăririi penale, apărătorul lui a susţinut că procurorii nu l-au citat la domiciliul lui din Medgidia, ci la sediul societăţii pe care o administrează. „Iar cînd a aflat despre ce este vorba, a venit singur la instanţă pentru a afla de ce anume este acuzat!”, a mai spus avocatul. Reamintim că poliţiştii au documentat activitatea infracţională a lui Cătălin Toader Rădăcină, Vasile Iulian Goşa, Emanuel Tudor Cristache, Silvian Victor Butnaru şi Gheorghe Iacob, stabilindu-se faptul că, în perioada 2007 - martie 2009, au indus în eroare numeroase instituţii bancare, de credit şi persoane juridice care comercializează produse electronice şi electrocasnice, de la care au contractat credite bancare pentru nevoi personale şi, respectiv, au achiziţionat bunuri în rate, prin intermediul unor persoane fizice fără ocupaţie, special racolate în acest scop, şi prin folosirea de înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată contrafăcute, cauzînd un prejudiciu de peste 110.000 lei. În aceeaşi perioadă, suspecţii au procedat la falsificarea a numeroase alte înscrisuri, în special diplome de absolvire a cursurilor liceale, permise de conducere şi rovignete, înscrisuri care au fost remise unor persoane fizice interesate în obţinerea acestora, în schimbul unor importante sume de bani.