Al Qaida rămâne o ameninţare

Al Qaida reprezintă în continuare o ameninţare şi este mai răspândită din punct de vedere geografic, a declarat, ieri, secretarul de Stat american, Hillary Clinton, în deschiderea unei conferinţe internaţionale privind securitatea, la Istanbul. ”Nucleul al-Qaida care a întreprins atacurile din 11 septembrie 2001 este probabil pe cale de a fi învins, dar ameninţarea s-a extins. Ne menţinem în continuare dreptul de a utiliza forţa împotriva grupărilor precum al-Qaida, care ne-au atacat şi continuă să ne ameninţe cu atacuri iminente. Procedând astfel, vom respecta toate legile avute la dispoziţie, inclusiv legile privind războiul şi vom desfăşura mijloace excepţionale, pentru a garanta precizia loviturilor şi a preveni pierderile în rândul oamenilor nevinovaţi”, a declarat şefa diplomaţiei americane în faţa reprezentanţilor a peste 30 de state participanţi la conferinţa de la Istanbul.

Şapte membri ai reţelei teroriste al-Qaida au fost ucişi ieri, în urma unui raid aerian şi unor confruntări armate în sudul Yemenului, zonă în care armata desfăşoară o ofensivă împotriva acestei reţele teroriste, a anunţat un oficial local. Forţele aeriene au lansat un raid asupra zonei de periferie de la est de Jaar, un oraş din provincia Abyan, aflată sub controlul al-Qaida, ucigând cinci insurgenţi islamişti şi rănind alţi trei, a precizat oficialul. În plus, a adăugat el, alţi doi insurgenţi au fost ucişi în confruntări armate cu membri ai comitetelor rezistenţei populare, care suplinesc armata, la Batiks, un sat la nord-vest de Jaar. Confruntările au izbucnit în momentul în care combatanţi al-Qaida au încercat să se infiltreze în Batiks, de unde membri ai reţelei au fost izgoniţi săptămâna trecută, de armată. Armata a lansat o ofensivă împotriva al-Qaida, pe 12 mai, în încercarea de a prelua controlul asupra oraşului Zinjibar, capitala provinciei Abyan, oraşului Jaar, dar şi altor localităţi din această provincie aflate sub controlul reţelei teroriste, începând de anul trecut. De la începutul acestei ofensive, 423 de persoane au fost ucise, 315 membri al-Qaida, 68 de militari, 22 de membri ai comitetelor rezistenţei populare şi 18 civili.