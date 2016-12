Al şaptelea sezon cu “Aqua Magic”

Cel mai modern parc acvatic din România şi-a redeschis, de ieri, porţile pentru miile de turişti care vin pe litoral. Pentru cel de-al şaptelea sezon, parcul de distracţii “Aqua Magic” oferă turiştilor, precum şi localnicilor, senzaţii de neuitat pe tobogane care mai de care mai performante, atît pentru adulţi, cît şi pentru copii. Pentru aceştia din urmă, conducerea “Aqua Magic” a pregătit, începînd din acest an, şi o serie diversificată de jucării gonflabile. Însă, cea mai importantă noutate pentru această vară este introducerea tarifelor family. Potrivit conducerii “Aqua Magic”, familiile compuse dintr-un adult şi un copil vor plăti 54 de lei pe zi. Pentru un adult şi doi copii se va achita suma de 72 de lei, iar pentru un adult şi trei copii se vor plăti 90 de lei. Pentru familiile compuse din doi adulţi şi un copil se vor achita 90 de lei, pentru doi adulţi cu doi copii, 108 lei, iar pentru famiile compuse din doi adulţi şi trei copii, tariful de intrare este de 126 de lei. În mod normal, tariful pentru adulţi este de 40 de lei, iar pentru copii cu înălţimea sub 1,50 metri, tariful este de 20 lei. Copiii sub trei ani beneficiază de acces gratuit. Parcul de distracţii este deschis zilnic, între orele 9.00 şi 18.00, după 15 iulie programul de funcţionare fiind extins pînă la ora 19.00.