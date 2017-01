Al şaselea titlu olimpic pentru Phelps!

Michael Phelps a ajuns la un singur pas de egalarea recordului deţinut de Michael Spitz, şapte medalii olimpice de aur la Munchen. Înotătorul american şi-a egalat performanţa de la Atena şi are acum 12 titluri olimpice în palmares, record absolut! Vineri, Phelps a terminat primul la 200 m mixt, cu timpul de 1:54,23, nou record mondial, urmat de ungurul Laszlo Cseh (1:56,52) şi americanul Ryan Lochte (1:56,53). Pentru a-l egala pe Spitz, americanul în vîrstă de 23 de ani trebuie să cîştige sîmbătă proba de 100 m fluture, iar duminică să contribuie la succesul ştafetei de 4x100 m mixt. În finalele feminine de vineri, Britta Steffen, învingătoare la 100 m liber, a adus primul aur pentru Germania în competiţia de înot! Cu timpul de 53,12, ea le-a devansat pe australianca Lisbeth Trickett şi pe americanca Natalie Coughlin. La 200 m bras, s-a impus Rebecca Soni (SUA), urmată de Leisel Jones (Australia) şi Sara Nordenstam (Norvegia), timpul învingătoarei, 2:20,22, reprezentînd un nou record mondial (precedentul, 2:20,54, fusese stabilit de Leisel Jones în 2006).

„Aveţi încredere în mine, nu mă dopez”

Phelps a ţinut să dezmintă zvonul că succesele sale au la origine consumul de substanţe interzise. „Oricine poate spune orice. Eu ştiu că sînt curat. Am participat la Proiectul Încredere cu Agenţia Statelor Unite al Americii Antidoping (USADA) în cadrul căruia am făcut foarte multe teste. Oamenii pot face tot felul de presupuneri, dar faptele sînt fapte şi eu am să dovedesc faptul că nu mă dopez”, a explicat americanul, care este imaginea site-ului USADA, dar şi a campaniei „Victoria mea”, în care înotătorul îi încurajează pe tinerii sportivi să lupte contra dopajului. El a vorbit şi despre programul său de pregătire: „La antrenamente lucrez la viteză, dar şi la anduranţă. De viteză am nevoie la începutul curselor, iar de anduranţă ca să pot merge bine pînă la final. Nu poţi face performanţă doar cu talent. Trebuie să munceşti foarte mult, să te dedici”. Phelps a dezvăluit şi care este secretul său în cucerirea titlurilor olimpice: „Este o combinaţie cu de toate. Încerc să dorm cît mai mult, să mă recuperez. Încerc să mă antrenez cît mai bine”. Michael Phelps a cucerit în cariera sa 46 de medalii, dintre care 38 de aur, 6 de argint şi două de bronz.