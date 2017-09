Al șaselea weekend de distracție cu trupa Zbumzzi

Proiectul "Hip Hip Zbumzzi - We love to play" se întâlnește cu publicul din Constanța în Parcul Tăbăcărie pentru al șaselea weekend consecutiv. În fiecare sâmbătă și duminică, în Parcul Tăbăcărie, copiii au parte de WE LOVE TO PLAY, cel mai interesant show de animație din Constanța, susținut de Trupa Zbumzzi în mod gratuit! Până pe 10 septembrie, copiii mari și copii mici pot învăța o mulțime de lucruri despre teatru și se pot distra alături de Trupa Zbumzzi, între orele 10.00 - 16.00!

Programul cuprinde facepainting, spectacol de dans cu studenți de la secția "Coregrafie" a Facultății de Arte din cadrul Universității OVIDIUS Constanța, joculețe interactive de stimulare a memoriei și atenției. La atelierele de teatru copiii vor avea parte de exerciții specifice artei actorului cu studenți și absolvenți ai Facultății de Arte din cadrul Universității OVIDIUS Constanța.

Trupa Zbumzzi oferă relaxare, rupere din cotidian, creează un context favorabil implementării unei bune educații a copilului. Copiilor li se induce noțiunea de respect, răbdare, organizare, lucru în echipă, stimularea gândirii prin jocuri aparent simple. Astfel, aparent prin distracție, logic organizată, se dobândesc abilități utile în viață. Ritmul crește și dorința lor de afirmare este din ce în ce mai mare pentru ca mai apoi să dobândească încrederea în sine și curajul de a se exprima.

În fiecare sâmbătă și duminică, începând cu 15 iulie până pe 10 septembrie

Intervalul orar:

10:00 – 12:00 – animație

12:00 – 14:00 – atelier de teatru

14:00 – 15:00 - animație

15:00 – 16:00 – Spectacol Trupa Zbumzzi

Locația desfășurării: Parcul Tăbăcărie - Țara Piticilor.

Proiectul "Hip Hip Zbumzzi - We love to play" este organizat de ASOCIAȚIA ECSIA SOCIAL ORG și finanțat de Primăria Municipiului Constanța.