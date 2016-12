„Al treilea ochi”, lansare editorială de Zilele Armeniei

Cu prilejul Zilelor Armeniei, scriitoarea Arșaluis Sarchisian Gurău va lansa sâmbătă, de la ora 17.00, în sala „Remus Opreanu“ din cadrul Prefecturii Constanța, cartea intitulată „Al treilea ochi”, apărută anul acesta, la editura VIF Constanța. Cartea va fi prezentată de scriitorii Marius Chelariu, din Iași, și Mihaela Burlacu, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea. La evenimentul editorial sunt invitați să participe membri ai Comunității Armene din Constanța.

VOLUM DE NUVELE Noua carte semnată de Arșaluis Sarchisian Gurău a fost concepută ca un volum de nuvele. Autoarea a explicat: „Cartea „Al treilea ochi” este un volum de nuvele (proză scurtă, cu excepția primeia, „Al treilea ochi”, care dă și titlul cărții; aceasta este mai amplă. Inițial, era proiectată ca roman; cum însă cititorii ni s-au cam împuținat, iar răbdarea lor e foarte limitată, i-am concentrat acțiunea la vreo sută de pagini). Cartea conține șapte nuvele, toate având ca sursă viața reală, cotidiană; ici-colo - câte o sugestie de fabulos, la limita cu realul totuși. Ideea pe care am urmărit-o este că în viața fiecărui om, oricât de modestă și de banală, există elementul spectaculos, senzaționalul, ceea ce face din orice existență o experiență unică, irepetabilă. Consider că acțiunea fiecăreia dintre ele, cu specificitățile rezultate din caracterul particular, unic, al vieții personajelor, conține o remarcabilă valoare de generalizare, încât să suscite interesul și curiozitatea lectorului, căci orice experiență, chiar dacă străină, inedită pentru noi, este un exercițiu de cunoaștere”. Scritoarea mai dezvăluie din cuprinsul cărții sale: „Obsesiile Violetei în a-și căuta identitatea, efortul bunicii Nazic de a supraviețui propriei sale morți spirituale, nostalgiile Lusicăi, ale cărei traume din adolescență i-au malformat existența, toate acestea ne sunt, în fond, binecunoscute, chiar dacă au îmbrăcat alte forme. Contactul cu lumea copilăriei de demult, surprinzător, până la șoc, dă peste cap viața calmă și ordonată a lui Bagdasar, care găsește în sine resurse de a se angaja într-o nouă confruntare cu lumea, de a lua totul de la început. Îmi place să cred că personajele pot constitui modele sau pot transmite autentice lecții de viață celor tineri. Criteriul accesibilității, urmărit permanent, face - cred - din această carte o lectură plăcută și, poate, și utilă”.