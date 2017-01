Al treilea titlu pentru constănţeanul Horia Tecău

Cel mai bine clasat jucător român de dublu, Horia Tecău, nr. 39 în clasamentul ATP, şi-a îmbogăţit palmaresul cu al treilea titlu din acest sezon şi, totodată, din cariera sa. Constănţeanul în vârstă de 25 de ani s-a impus, sâmbătă, alături de suedezul Robert Lindstedt, în finala turneului de la s’Hertogenbosch (Olanda), competiţie dotată cu premii în valoare de 450.000 de dolari. Cei doi au trecut în ultimul act de cuplul format din Lukas Dlouhy (Cehia) şi Leander Paes (India), principalii favoriţi ai întrecerii, clasaţi pe locul 3 în clasamentul ATP şi finalişti la Roland Garros. Partida, care a durat o oră şi opt minute, s-a încheiat cu 1-6, 7-5, 10-7 în favoarea lui Tecău şi Lindstedt, favoriţi nr. 6 ai turneului. „Înainte de toate, vreau să mulţumesc celor prezenţi că au venit la acest joc, chiar dacă a fost la concurenţă cu meciul Olandei cu Japonia, de la Campionatul Mondial. Am avut o săptămână perfectă. Finala a fost dificilă, mai ales că nu am început bine, dar am continuat să luptăm şi am învins. Mă simt extraordinar”, a spus Tecău. Pentru această performanţă, cei doi vor primi câte 250 de puncte ATP şi vor împărţi un cec de 21.650 de euro. Împreună cu Lindstedt, constănţeanul a mai cucerit un titlu, la Casablanca, pe zgură. În plus, Tecău şi-a adjudecat, în luna ianuarie, alături de neo-zeelandezul Marcus Daniell, turneul de la Auckland (Noua Zeelandă), dar şi challengerul de la Marrakech, din luna aprilie, împreună cu sârbul Ilija Bozoljac. Săptămâna aceasta, Tecău şi Lindstedt vor lua startul în turneul de Grand Slam de la Wimbledon, unde sunt cotaţi cu a 16-a şansă la titlu. Clasaţi pe locul 29 în clasamentul perechilor de dublu, după ce au participat împreună doar la şase turnee, cei doi au nevoie de un rezultat bun pentru a-şi continua ascensiunea în ierarhia ATP şi a spera la o calificare spectaculoasă la Mastersul de la Londra.