Alain Delon, spitalizat după ce a suferit o intervenție pe inimă

Legendarul actor francez Alain Delon, care pe 8 noiembrie va împlini 82 de ani, se află spitalizat după ce a fost supus la mijlocul lunii septembrie unei operații pe inimă, a relevat miercuri publicația franceză Ici Paris.

Actorul a fost internat la 18 septembrie după ce a acuzat dureri puternice de spate și la piciorul stâng și a fost supus unui bypass în cadrul unei intervenții care a durat peste 5 ore. El se află încă sub supraveghere medicală și nu se știe dacă poate fi externat, relatează revista franceză. Delon, care a avut mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, a fost foarte afectat la 28 august de moartea actriței Mireille Darc, care i-a fost parteneră de viață timp de zece ani și de care a rămas legat printr-o strânsă prietenie. "Acum mă bucur că nu mai am 40 de ani. Mi-a rămas astfel mai puțin timp să trăiesc fără ea. În sfârșit acum se poate odihni în pace, iar eu pot fără ea să plec la rândul meu", declarase el după moartea actriței. "A fost femeia vieții mele. Am fost fericiți împreună. A fost jumătatea mea (...) ne completam", subliniase Delon copleșit de durere.

Cei doi s-au cunoscut în 1968 în timpul filmărilor la "Jeff", în regia lui Jean Herman, și au început o relație care a alimentat mulți ani paginile tabloidelor.

Au jucat din nou împreună în "Borsalino" (1970) și "Someone Is Bleeding" (1974) și au format unul dintre cele mai "glamour" cupluri ale vremii. În pofida despărțirii lor, au rămas buni prieteni. S-a spus că s-au despărțit din cauză că Delon își dorea foarte mult un copil, lucru imposibil pentru Mireille Darc care suferea de o malformație la inimă.