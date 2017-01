Alan Cumming s-a… măritat!

Actorul britanic a decis să îşi legalizeze relaţia homosexuală pe care o are de doi ani de zile cu desenatorul Grant Shaffer. Cei doi şi-au unit destinele într-o ceremonie ce a avut loc la sfîrşitul săptămînii trecute, în afara Londrei. Printre cei 140 de invitaţi, care s-au îmbarcat pe o navă de lux care s-a plimbat de-a lungul Tamisei, s-au numărat o serie de celebrităţi Sir Ian McKellen, unul dintre primii actori care şi-a recunoscut apartenenţa la comunitatea gay, Geri Halliwell, Neve Campbell, Rufus Wainwright sau Monica Lewinsky. Cei doi şi-au rostit jurămintele la Colegiul Naval Regal, o clădire veche de 175 de ani.

Alan Cumming şi Grant Shaffer au purtat amîndoi costume, primul a optat pentru culoarea untului, iar celălalt pentru clasicul negru. În timp ce mirii se apropiau de altar un cvartet a intonat coloana sonoră a filmului "Circle of Friends", realizat în anul 1995, în care Alan Cumming a deţinut rolul principal. Ceremonia s-a încheiat pe ritmurile piesei "You're My Best Friend" a trupei Queen.

Nu întîmplător nunta a avut loc în Marea Britanie, un stat ce le recunoaşte cetăţenilor săi dreptul la căsătorie indiferent de orientarea sexuală. Cei doi nu şi-au ascuns totuşi dorinţa de a fi făcut acest lucru în Statele Unite. Alan Cumming de 41 de ani şi Grant Shaffer locuiesc la New York. Aceasta este a doua căsătorie pentru Alan Cumming, care după un prim mariaj eşuat cu actriţa Hilary Lyon, care a durat între anii 1985 - 1993, pare să-şi încerce norocul ca mireasă.