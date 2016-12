Alanis Morissette va avea un băieţel

Cântăreaţa Alanis Morissette se pregăteşte pentru apariţia unui nou bărbat în viaţa ei, ea urmând să nască un băieţel. Alanis Morissette, în vârstă de 36 de ani, a anunţat pe 10 august că este însărcinată. Alanis Morissette, care a fost logodită în trecut cu actorul Ryan Reynolds, s-a căsătorit cu rapperul Mc Souleye în luna mai, după o relaţie de şapte luni.

Cântăreaţă şi compozitoare, Alanis Morissette, născută în 1974, la Otawa, în Canada, şi-a făcut debutul în lumea muzicii la vârsta de 10 ani, când a înregistrat primul single din carieră – “Fate Stay with Me”. La 14 ani a semnat primul contract cu o casă de discuri, iar în 1991 a lansat albumul “Alanis”, al cărui succes i-a adus discul de platină în Canada şi un Juno Award (Grammy-ul canadian), la categoria Cea mai promiţătoare interpretă. Debutul său pe plan internaţional a avut loc în 1995, odată cu albumul “Jagged Little Pill”, care a intrat în istoria muzicii drept cel mai bine vândut material discografic de debut al unei artiste solo. Urmează alte patru albume cu vânzări record, precum şi numeroase single-uri care au urcat în topuri – “You Oughta Know”, “All I Really Want”, “One Hand in My Pocket”, “Ironic”, “You Learn”, “Head over Feet”, “Uninvited” (inclus pe coloana sonoră a filmului “City of Angels”), “Thank U”, “That I Would Be Good”, “Hands Clean”, “So Pure”, “King of Pain”.

Apreciată pentru vocea sa, dar şi pentru originalitatea versurilor, Alanis Morissette a fost recompensată de-a lungul carierei cu nu mai puţin de 12 premii Juno şi şapte Grammy, înregistrând vânzări de peste 55 de milioane de albume în întreaga lume. De altfel, Alanis este considerată una dintre artistele cu cele mai mari vânzări din industria muzicală. În 2008, cântăreaţa a concertat la Bucureşti, pe scena festivalului B\'estfest.