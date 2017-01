Alanis Morissette va concerta în România

Cîntăreaţa canadiană Alanis Morissette va susţine un concert în prima zi a festivalului „B\'estfest”, care se desfăşoară în aer liber, în complexul Romexpo din Bucureşti, pe 4, 5, 6 şi 11 iulie. Alanis Morissette vine pentru prima dată în România, ea urmînd să concerteze în prima zi a festivalului „B\'estfest”, pe data de 4 iulie, alături de „Cypress Hill”, „UNKLE” şi „Apollo 440”.

Cîntăreaţă şi compozitoare de origine canadiană, Alanis Morissette şi-a făcut debutul în lumea muzicii la vîrsta de zece ani, cînd a înregistrat primul single din carieră – „Fate Stay With Me”. La 14 ani a semnat primul contract cu o casă de discuri, iar în 1991 a lansat albumul „Alanis”, al cărui succes i-a adus discul de platină în Canada şi un Juno Award (Grammy-ul canadian), la categoria „Cea mai promiţătoare interpretă”. Debutul său pe plan internaţional a avut loc în 1995, odată cu albumul „Jagged Little Pill”, care a intrat în istoria muzicii drept cel mai bine vîndut album de debut al unei artiste solo. Urmează alte patru albume cu vînzări record, precum şi numeroase single-uri care au urcat în topuri – „You Oughta Know”, „All I Really Want”, „One Hand In My Pocket”, „Ironic”, „You Learn”, „Head over Feet”, „Uninvited” (inclus pe coloana sonoră a filmului „City of Angels”), „Thank U”, „That I Would Be Good”, „Hands Clean”, „So Pure”, „King of Pain”. Apreciată pentru vocea sa dar şi pentru originalitatea versurilor, Alanis Morissette a fost recompensată de-a lungul carierei cu nu mai puţin de 12 premii Juno şi şapte Grammy, înregistrînd vînzări de peste 55 de milioane de albume în întreaga lume. De altfel, Alanis este considerată una dintre artistele cu cele mai mari vînzări din industria muzicală.

Anul acesta, Alanis Morissette va fi cap de afiş şi la festivalurile „Zermatt Unplugget”, „Rock in Lisbon”, „Pinkpop”, „Alte Opera”, „Zenith”, „Rock Under The Bridge”, „Norwegian Wood”, „Rock In Rio”, urmînd ca, pe 4 iulie, să participe la „B\'estfest 2008”.

Artiştii confirmaţi pînă acum, pe afiştul „B\'estfest”, sînt: Alanis Morissette, „Cypress Hill”, „UNKLE”, „Apollo 440” şi Miss Platnum (4 iulie), „Kaiser Chiefs”, „Manic Street Preachers”, „Stereophonics”, „Nouvelle Vague” şi Deluka (5 iulie), Nelly Furtado, Manu Chao, Roisin Murphy (Moloko) şi „Sunrise Avenue” (6 iulie) şi „Judas Priest”, „Primal Fear” şi Ross The Boss (11 iulie), la „B\'estfest Aftershock”.

Toate categoriile de bilete pentru „B\'estfest” şi „B\'estfest Aftershock”, respectiv biletele de o zi (90 lei pentru 4, 5 sau 6 iulie şi 75 de lei pentru 11 iulie), abonamentele de trei zile (240 de lei), precum şi biletele VIP sînt disponibile în reţeaua magazinelor Diverta şi online, pe www.myticket.ro.