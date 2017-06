Alăptarea la sân reduce riscul de boli de inimă și de AVC în cazul mamelor

Alăptarea la sân nu are efecte benefice numai pentru copii, ci contribuie și la reducerea riscului mamelor de a se confrunta cu infarct sau accident vascular cerebral (AVC) mai târziu în viață, informează Xinhua, care citează un studiu publicat miercuri, efectuat pe 300.000 de persoane de sex feminin din China. Femeile care au alăptat la sân au prezentat un risc cu aproape 10% mai mic de a dezvolta boli de inimă sau accident vascular cerebral în comparație cu cele care nu și-au hrănit astfel copiii. În plus, cu cât perioada de alăptare a fost mai lungă, cu atât au fost mai pronunțate efectele pozitive, se arată în cercetarea ale cărei rezultate au fost publicate în „Journal of the American Heart Association”. „Descoperirile ar trebui să încurajeze popularizarea alăptării la sân datorită beneficiilor pentru mamă, dar și pentru copil”, a notat într-o declarație coautorul studiului, Zhengming Chen, profesor de epidemiologie în cadrul Universității Oxford. „Cercetarea susține recomandările Organizației Mondiale a Sănătății potrivit cărora mamele ar trebui să își alăpteze copiii exclusiv la sân în primele șase luni de viață”, a completat Chen.

Studii anterioare au sugerat că alăptarea la sân conferă mamelor beneficii pe termen scurt, printre acestea numărându-se scăderea din greutate, reducerea nivelului de colesterol și a tensiunii, dar și a glicemiei. Însă efectele pe termen lung ale alăptării asupra riscului de apariție a afecțiunilor cardiovasculare în cazul mamelor era neclar. În cadrul noii cercetări, oamenii de știință de la Universitatea Oxford, de la Academia de Științe Medicale din China și de la Universitatea Peking au studiat 300.000 de femei din China cu vârste cuprinse între 30 și 79 de ani, ca parte a unui studiu de amploare intitulat ''China Kadoorie Biobank'', care oferă informații detaliate cu privire la istoria lor reproductivă și a stilului de viață.

După opt ani de cercetări, au fost constatate 16.671 de cazuri de afecțiuni coronariene - inclusiv infarct - și 23.983 de accidente vasculare cerebrale în rândul celor 290.000 de femei care la momentul înscrierii la studiu nu aveau un istoric privind bolile cardiovasculare.

Oamenii de știință au descoperit că, în comparație cu femeile care nu alăptaseră niciodată la sân, mamele care făceau acest lucru aveau un risc cu 9% mai mic de a dezvolta afecțiuni cardiace și cu 8% mai redus de accident vascular cerebral. În rândul mamelor care și-au alăptat copiii la sân timp de doi ani sau mai mult, impactul bolilor de inimă era cu 18% mai mic, iar cel de accident vascular cerebral era cu 17% mai scăzut spre deosebire de femeile care nu alăptaseră niciodată.

Creșterea cu câte șase luni a perioadei în care era practicată alăptarea la sân a bebelușului a fost asociată cu o scădere de 4% a riscului de boli de inimă și cu 3% de accident vascular cerebral, au notat de asemenea cercetătorii. „Deși nu putem stabili efectele de cauzalitate, beneficiile pentru sănătatea mamei în urma alăptării la sân ar putea fi explicate printr-o „resetare” mai rapidă a metabolismului mamei după naștere”, a explicat coautoarea lucrării, Sanne Peters, de la Universitatea Oxford. „Sarcina modifică în mod dramatic metabolismului unei femei, aceasta stocând grăsime pentru a conferi energia necesară pentru dezvoltarea bebelușului ei și pentru alăptarea acestuia, după naștere”, a explicat ea, adăugând că „alăptarea la sân ar putea contribui la eliminarea mai rapidă a grăsimii acumulate”.