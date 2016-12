Alarmă cu bombă la maşina unui om de afaceri

În urma atentatului cu bombă de la Piatra Neamţ, de acum două săptămâni, când sub maşina unui interlop a fost descoperit un kilogram de explozibil, a venit rândul Constanţei să se confrunte cu un caz similar. Ieri după-amiază, un apel la 112 a provocat panică în zona Casei de Cultură. Aproape 100 de poliţişti, jandarmi, pompieri, dar şi ofiţeri ai Serviciului Român de Informaţii (SRI) au împânzit strada Bucureşti şi aleea Violetelor, după ce au primit informaţii că sub un autoturism parcat ar fi fost amplasată o bombă. Cel care a alertat autorităţile este proprietarul maşinii, un BMW X5, Walter Kauntz, patronul casei de amanet „Concret”, din Constanţa. Bărbatul spune că a fost plecat din localitate, şi, ieri dimineaţă, când s-a întors acasă şi a vrut să se urce în maşină, a găsit în parbriz un bilet de avertizare: „Nu urca în maşină până nu mă suni”! Speriat, bărbatul a apelat numărul de telefon scris pe bilet, iar cea care i-a răspuns a fost o vecină, care i-a transmis că, în urmă cu două nopţi, a observat un bărbat care monta sau demonta ceva sub autoturismul lui.

ROBOTUL SRI Pirotehniştii SRI-ului au ajuns în scurt timp la adresa menţionată. Misiunea lor nu a fost una uşoară pentru că BMW-ul era înconjurat de zeci de maşini. Pentru a putea verifica bolidul, s-a folosit un robot special care a analizat milimetru cu milimentru autoturismul suspectat că are montată o bombă. După ce robotul a controlat maşina, pirotehniştii au legat BMW-ul cu un cablu de un alt autoturism, pentru a observa dacă se întâmplă ceva în momentul în care acesta este mişcat. În plus, au fost verificate şi autoturismele aflate în apropierea maşinii-ţintă. „Având în vedere anumite precedente care au fost în ultima perioadă în ţară, am luat toate măsurile de siguranţă. Am izolat zona şi au fost făcute verificări de către specialiştii pirotehnici. Am urmat toate procedurile ca să nu fie pusă în pericol viaţa nimănui”, a declarat şeful interimar al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan. Constănţenii care locuiesc în zonă nu au avut voie să iasă sau să intre în blocuri iar curioşii au fost ţinuţi la distanţă de câteva zeci de metri de autoturismul suspectat că are montată o bombă. „Am auzit că ar fi o bombă sub o maşină. Locuiesc în blocul de vizavi. Mi-am anunţat telefonic familia să stea în casă, să nu coboare, deoarece poate fi periculos. Vrem să ajungem acasă dar deocamdată poliţia nu ne lasă să trecem”, a declarat Nicolae Şamata, un constănţean care locuieşte în zonă.

VERIFICĂRI Pirotehnişti ai Brigăzii Antitero a SRI au deschis cu mare precauţie capota, portierele şi portbagajul BMW-ului, însă nu au descoperit nimic suspect. După mai bine de patru ore de verificări, autoturismul a fost tractat la un service auto pentru că oamenii legii iau în calcul mai multe variante. „Autoturismul va fi verificat la un service auto, pentru a se stabili dacă nu este tăiată vreo conductă de la sistemul de frânare sau la cel de direcţie. Totodată, este posibil să fie cineva care a încercat să fure autoturismul. Am luat în calcul şi eventualele camere de supraveghere din zonă şi, dacă există, vom viziona imaginile înregistrate de acestea”, a adăugat cms. şef Adrian Rapotan. După ce pericolul a fost înlăturat, toată lumea a răsuflat uşurată. „Mi-a fost puţin teamă, dar, sincer, nu mă aşteptam să fie ceva serios. Până să aflu că este vorba despre o bombă, am crezut că este o simulare. Eu cred că au vrut să îi facă o glumă proastă proprietarului. Poate e vreun duşman care a făcut mişto de el”, a fost de părere un constănţean. Proprietarul spune că nu ştie cine i-ar putea dori răul. „Nu bănuiesc pe nimeni care ar vrea să îmi facă rău. Nu am duşmani, nu am supărat pe nimeni. Nici eu nu îmi explic ce se întâmplă, sunt consternat. Duşmani cunoscuţi nu am, poate necunoscuţi, cine ştie...”, a declarat Walter Kauntz.