Alarmă de cutremur în şcolile constănţene!

De câţiva ani, specialiştii atrag atenţia, unii venind cu explicaţii potenţial credibile, că în ţara noastră va avea loc un cutremur cu magnitudine mare. E drept, până acum nu s-a întâmplat, însă nu trebuie exclusă o astfel de posibilitate, cu atât mai mult cu cât în România există activitate seismică, Vrancea fiind o zonă recunoscută. Un posibil scenariu a devenit plauzibil după sutele de cutremure din Galaţi, care deocamdată rămân o enigmă, dar şi după cutremurul de 5,5 grade pe scara Richter care s-a produs la începutul lunii şi care a fost resimţit în multe zone din ţară, printre care şi Constanţa. Specialiştii au luat decizia de a organiza simulări de cutremure în şcoli pentru a-i informa pe elevi cum să reacţioneze în cazul unui dezastru natural.

Un exemplu este Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (CNME). Profesorii spun că zona cea mai nesigură a liceului este cea dinspre strada Traian, construită în 1936 şi afectată de cutremurul din 1977, iar cea mai sigură, construită după 1960, este zona din spatele liceului, de pe strada Sulmona. „Având în vedere că liceul nostru are o vechime considerabilă şi a fost construit în mai multe etape, am căzut de acord să stabilim nişte priorităţi. Încă de săptămâna trecută am stabilit traseele cele mai indicate pe care le vor urma elevii şi personalul didactic în cazul unui cutremur. Ei au aflat în ce zonă seismică se află clasele în care învaţă şi ştiu unde să se adăpostească dacă are loc un seism”, a declarat responsabilul pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor (PSI) din cadrul CNME, prof. Constantin Hogoroş.

Dacă profesorii au tratat acţiunea cu seriozitate, mulţi dintre elevi s-au amuzat şi au catalogat evenimentul ca pe o recreaţie distractivă. „Ce bine ar fi să fie aşa la un cutremur adevărat... Să nu ne fie frică”, spunea, râzând, un elev. El era susţinut de un coleg de-al său: „Să tot fie simulări, avem pauze prelungite”. Toţi s-au deplasat la unul dintre cele mai sigure locuri din liceu indicate de profesori. Au fost şi copii care au tratat cu seriozitate acţiunea, ba chiar au conştientizat cât de periculos poate fi un cutremur cu o magnitudine mare şi de ce este bine să ştie care sunt măsurile ce trebuie imediat luate. „A trebuit să ieşim din clasă şi să ne îndreptăm spre o zonă sigură. Ni s-a spus să stăm lipiţi de zid şi să nu intrăm în panică. Aşa am făcut. Cred că este o acţiune benefică pentru noi, elevii. În caz de cutremur, acum ştim ce să facem. Am aflat că nu trebuie să intrăm în panică pentru că atunci se pot întâmpla multe nenorociri. De exemplu, este bine să nu fugim pe scări”, a spus Cătălina Ioana Babalâc, elevă în clasa a XI-a la CNME. Şi nu este singura elevă care a înţeles ce trebuie să facă în caz de seism, de ce este importantă viteza de reacţie. După zece minute, timp în care elevii au stat într-un punct sigur din clădire, ei s-au putut întoarce la ore.

SIMULĂRI O DATĂ PE AN „Împreună cu responsabilul PSI am fost, vineri, în fiecare clasă şi le-am explicat elevilor ce trebuie să facă dacă se întâmplă un astfel de eveniment”, a declarat directorul adjunct al CNME, prof. Stelian Marinescu. De asemenea, directorul a vorbit şi despre importanţa organizării evenimentelor de acest fel periodic: „repetiţia este mama învăţăturii!”. Dacă unii specialişti spun că simulările trebuie susţinute, dacă nu săptămânal, măcar lunar, profesorul spune că există un regulament care prevede organizarea acţiunilor o dată pe an.

AU VUIT SIRENELE ÎN ŞCOLI Sirenele au vuit, ieri, în toate unităţile de învăţământ constănţene. Elevii mai mici sau mai mari, dar şi preşcolarii au participat la un exerciţiu în caz de cutremur organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, în urma unei adrese înaintate de săptămâna trecută de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), prin care se solicita organizarea unor astfel de simulări. Chiar dacă simularea de cutremur nu a fost tratată cu seriozitate de elevi, totuşi a fost o bună ocazie pentru ei să acumuleze noţiuni teoretice şi apoi practice despre cum să reacţioneze în cazul unei catastrofe naturale. Încă de săptămâna trecută, în fiecare şcoală, elevii au fost instruiţi de cadrele didactice şi de responsabilul PSI ce trebuie să facă dacă se produce un cutremur.

La nivelul ISJ Constanţa nu există o situaţie a unităţilor şcolare cu risc seismic ridicat.