Glumind doar pe jumătate, cum a anunţat opoziţia că se pregăteşte să-l suspende pe Traian Băsescu, leul a şi ajuns la minimul istoric din acest an, în raport cu euro! Să existe vreo legătură între cele două evenimente? Avem un curs valutar mult prea „emoţional” sau moneda noastră naţională este manipulată de BNR în scopuri politice?... Nu ştiu să dezleg această enigmă.

Tot ce ştiu, în schimb, este că euro, aşa cum s-a văzut în repetate rânduri, sare „ca ars” ori de câte ori cineva atinge un fir de păr al preşedintelui, stilistic vorbind. Deşi există nenumărate motive economice şi financiare obiective ce pot duce la întărirea monedei europene, dar pe care nu ştiu să vi le explic fiindcă nu sunt nici economist, nici finanţist, mie mi se pare „ceva putred în Danemarca”, vorba lui Hamlet, în legătură cu această creştere a euro, ca la comandă... De fiecare dată când actuala putere are o problemă, începe să sune în mod suspect alarma cursului valutar. Dacă mă credeţi nebun, să ştiţi că nu sunt singurul jurnalist care gândeşte aşa!

Mi-a luat-o înainte chiar Moise Guran, foarte popularul analist de la postul public de televiziune, numai că el a încercat să camufleze „teoria conspiraţiei” sub un raţionament economic care mima obiectivitatea, vorbind despre fuga depozitelor valutare din zone politice „sensibile”. Eu nu am un barometru ca să măsor cât de „sensibilă” este tensiunea politică internă dintre putere şi opoziţie, la ora actuală, de aceea am spus-o mai pe „şleau”, însă punându-mă la adăpostul unor întrebări retorice sau puncte de suspensie.

Dar dacă alarma euro se va transforma într-o sonerie „de reacţie”, pentru Traian Băsescu?!?