Poliţiştii constănţeni au intrat, ieri, în alertă după ce o femeie a sunat la 112 şi a anunţat că în satul constănţean Arsa, un băiat de şapte ani ar fi folosit puşca tatălui său şi a împuşcat mai mulţi câini din localitate. Reclamanta, care s-a prezentat a fi Maria Vlăduceanu, a adăugat că mai mulţi săteni pot confirma acest lucru şi că pe un câmp zac cadavrele câinilor împuşcaţi. Apelul a fost preluat de ofiţerii Serviciului Arme, Explozibil şi Substanţe Periculoase (AESP) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. A fost anunţat şi reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor, Zeadin Murat, care împreună cu poliţiştii s-au îndreptat spre satul Arsa. Pe drum, oamenii legii au ţinut legătura cu femeia care reclamase cazul dar, odată ajunşi în sat, femeia nu a mai răspuns la telefon, iar la un moment dat chiar şi-a închis mobilul.

ALARMĂ FALSĂ. Primul semn de întrebare asupra veridicităţii reclamaţiei a apărut atunci când, ajunşi pe câmp, poliţiştii nu au găsit niciun cadavru de câine. Ulterior, stând de vorbă cu sătenii, oamenii legii au constatat că femeia şi-a dat o identitate falsă, Maria Vlăduceanu fiind o altă localnică de numele căreia s-a folosit reclamanta. Ofiţerii AESP au efectuat un control în casa lui Dorel Jechil, posesorul armei cu care fiul său ar fi împuşcat câinii. “Am făcut verificări cu privire la modul de deţinere a armei şi nu s-au descoperit nereguli. Puşca de vânătoare este păstrată într-o ladă metalică, sub lacăt. Cea care a făcut apelul riscă să fie sancţionată conform legii“, a declarat cms. şef Nicolae Barbu, adjunctul şefului serviciului AESP Constanţa. „Reclamanta ne-a sunat încontinuu astăzi şi nicio secundă nu am avut bănuiala că e vorba despre o alarmă falsă. Am venit degeaba până aici cu ofiţerii de la AESP. Femeia va plăti cu vârf şi îndesat“, a declarat Zeadin Murat.

RĂZBUNARE? Conform oamenilor legii, este posibil ca reclamaţia să reprezinte o răzbunare a unor săteni. După ce au discutat cu Dorel Jechil, poliţiştii au aflat că bărbatul este angajat al RAJA şi în urmă cu câteva zile ar fi debranşat câţiva localnici depistaţi că furau apă. După plecarea poliţiştilor, femeia suspectată de falsa alertare a autorităţilor a sunat din nou. Ea a spus aceeaşi poveste, şi a adăugat că a avut telefonul închis pentru că a rămas fără baterie. Femeia susţinea că, înainte de venirea poliţiştilor, cei implicaţi ar fi adunat toate cadavrele de pe câmp. Femeia a spus că şi-a dat un nume fals de frică, pentru că ar fi fost ameninţată de cel pe care I-a reclamat.