Alarmă în baza din Afganistan în care era Victor Ponta

Vizita premierului Victor Ponta în Afganistan, unde a asistat la începerea procedurilor de retragere a trupelor românești, nu a fost lipsită de emoții. În timp ce șeful Guvernului se afla în baza din Kandahar, alarma de raid aerian cu rachete a fost declanșată. Imediat, Ponta a fost transportat cu o mașină blindată către zona de siguranță. Șeful Executivului, ministrul Apărării, Mircea Dușa, dar și cel de Interne, Gabriel Oprea, au fost adăpostiți într-un buncăr. După aproape 20 de minute, situația a revenit la normal. Premierul a declarat că alarma nu a fost un eveniment ieșit din comun pentru soldații cantonați la Kandahar și că nu și-a făcut griji, în condițiile în care militarii noștri s-au aflat lângă el. "Din câte înţeleg de la soldaţii noştri, nu a fost nimic special, dar îmi pare rău că nu am apucat să stăm mai mult de vorbă la masă. Un mic incident care a dat un pic de culoare evenimentului. Atât timp cât am văzut militari români lângă mine, nu am avut absolut niciun fel de grijă. Ca să fiu foarte sincer, atunci când a sunat alarma, am crezut că e o glumă sau, eventual, un exerciţiu. Când i-am văzut, însă, pe comandanţii soldaţilor noştri aplicând procedura, mi-am dat seama că nu e de glumă şi nu am făcut altceva decât să fiu foarte disciplinat. Dincolo de primul moment, un pic de uimire, după aia am fost foarte disciplinat", a declarat Victor Ponta.

"SUNTEM MÂNDRI DE VOI!" În cadrul ceremoniei de retragere a trupelor românești, ministrul Apărării a declarat că, în ultimii 12 ani, țara noastră a participat la acțiunile NATO din Afganistan cu un efectiv total de 25.000 soldaţi. Acesta a adăugat că va fi respectată planificarea Alianței pentru următoarele luni, România înțelegând importanța acțiunilor NATO pentru propria securitate. "Raportăm misiune îndeplinită!", a transmis ministrul. La rândul său, premierul Victor Ponta a vorbit despre militarii români care au murit în timpul misiunilor din Afganistan și despre aportul țării noastre la operațiunile din zonă. "Cei 23 de camarazi ai dumneavoastră care și-au dat viața vor rămâne eroi ai României! Mă gândesc la răniții care vor avea nevoie de sprijinul și de solidaritatea noastră. Datoria Guvernului este să vă asigure condiții de viață mai bune decât cele pe care le-ați avut în ultima perioadă și aici. Vă așteptăm pe toți sănătoși acasă! Suntem mândri de voi! Mult succes în continuare!", le-a transmis Ponta soldaților români din baza din Kandahar.

MĂSURI PENTRU MILITARI Premierul a mai spus că are în vedere asigurarea unui trai decent pentru militarii care se întorc acasă. "Toată partea care ține de dotarea Armatei Române, de cum facem cu Primăria să construim mai multe locuințe pentru militari, ține de Guvern, nu de comandantul suprem. Trebuie să creștem veniturile pentru militarii noștri, pentru unitățile care s-au pregătit și care au fost în prima linie în ultimii ani. O să avem, categoric, pentru 2015 cheltuieli mult mai puține. Ideea este ca din acei bani pe care îi salvăm să investim în pregătirea soldaților mai tineri. Ideal ar fi să nu avem nevoie niciodată de pregătirea acestora, dar știți cum e, trebuie să fim siguri", a spus Ponta. NATO a anunţat că, anul acesta, îşi va retrage trupele din Afganistan, după 2014 urmând ca în zonă să rămână doar o parte dintre cei 50.000 de soldați ai Alianţei. Această decizie generează temeri privind o nouă intensificare a violenţelor într-o ţară în care talibanii rămân puternici, în pofida celor 12 ani de prezenţă militară occidentală.