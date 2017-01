“Alb Negru”, din nou în prim-plan

Cei doi componenţi ai trupei “Alb Negru” au reuşit, încă o dată, să surprindă plăcut publicul român, Kamara şi Andrei trecînd cu brio de semifinala Eurovisionului cu proiectul “Loco Mondo“. Şase interpreţi se… luptă, în şase limbi diferite, pentru acelaşi vis: să cînte pe scena Eurovisionului, la Helsinki. Artiştii s-au hotărît să participe la concurs cu doar trei zile înainte de termenul limită pentru înscrieri. Andrei şi Kamara şi-au adunat cei mai apropiaţi prieteni pentru formula deja îndrăgită de o ţară întreagă, trupa “Loco Mondo”, formată din: Vlad Creţu, de la “Hara”, Ciro De Luca, Valer şi Mister M.

Mister M, fostul “Domn Problemă“, care interpretează partea în spaniolă a piesei “Liubi, liubi, I love you”, este şi compozitorul melodiei, care, iniţial, trebuia să fie cîntată de cei de la “Alb Negru”. Cea de a doua limbă în care se cîntă este italiană. “Pe Ciro De Luca l-am cunoscut de mult şi ne-am împrietenit în această vară, cînd am participat la mai multe concerte pe litoral. Cînd ne-am gîndit la partea în limba italiană, ne-am zis că cel mai potrivit pentru acest rol este chiar un italian veritabil. Aşa că l-am cooptat chiar pe cel care a scris, împreună cu Nino D’Angello, piesa “Senza giacca e cravata” ”, a declarat Kamara. Textul în engleză este interpretat de Vlad Creţu, cu care cei de la “Alb Negru” lucrează încă de la primul lor album şi a fost ales pentru că are o voce foarte caldă.