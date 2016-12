Albă ca Zăpada şi-a rupt rochia la Muncă

DEMITERE S-a produs ruptura dintre pupincuristul cotrocenist Sebastian Lăzăroiu şi PDL. Ieri, după mai multe declaraţii ieşite din tipare pe care le-a lansat Lăzăroiu “Albă ca Zăpada” la adresa partidului de guvernământ, premierul Emil Boc a fost împins de partid să semneze ordinul de revocare din funcţia de ministru al Muncii a lui Sebastian Lăzăroiu. Preşedinţia României a primit de la Emil Boc inclusiv o propunere pentru portofoliul de la Muncă: Sulfina Barbu, ex-ministru al Mediului, cunoscută mai ales pentru feudalizarea plajelor şi blocarea economiei unor zone prin declararea ad-hoc, fără studii prealabile, a unor arii vitale pentru dezvoltare, cum ar fi, de exemplu, faleza Mării Negre, drept situri protejate “Natura 2000”. Lăzăroiu nu a stat la minister decât trei luni. În acest timp, el s-a remarcat mai ales prin declararea persoanelor cu venituri mai mari de 800 de lei/lună ca fiind bogate şi prin comentarii deplasate despre tendinţele din clasa politică. Controversatul sociolog s-a afirmat în viaţa politică mai degrabă prin adaptările după basmul „Albă ca Zăpada”, titulatură care i s-a lipit, până la urmă, de frunte.

O FĂRÂMĂ DE ADEVĂR Cu doar câteva ore înainte de demiterea ministrului, secretarul general al PDL, Ioan Oltean, l-a chelfănit zdravăn în declaraţii pe Lăzăroiu, afirmând: \"Domnul Lăzăroiu nu a ajuns ministru în temeiul calităţilor sale excepţionale. A ajuns ministru pentru că l-a propus PDL (...) A ajuns ministru pe seama acelui partid pe care îl reneagă\". Chiar dacă se înţelege motivul pentru care Oltean a făcut afirmaţiile, este îngrijorător adevărul sumbru care se iţeşte dintre vorbele sale de duh. Această ţară nu este condusă de profesionişti care formează un Guvern, ci de un Guvern de persoane care au ca singură calitate… servilismul faţă de PDL. Şi Emil Boc confirmă acest principiu prin declaraţia post-demitere: „PDL are nevoie de un ministru cu normă întreagă la Ministerul Muncii, care nu îşi face imagine în detrimentul partidului care îl susţine”

REACŢII Reacţiile din clasa politică nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Liderul UDMR Kelemen Hunor, partener PDL la guvernare, nu are nimic de comentat: ”nu pot să fac altceva decât să fiu de acord cu decizia premierului Emil Boc în calitate de prim-ministru şi de preşedinte al PDL şi mergem mai departe. Are raţionamentul lui pentru această decizie şi eu o respect şi nu o comentez. Este analiza şi decizia premierului\". Opoziţia, pe de altă parte, a atacat destul de dur întreaga situaţie. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat: \"Revocarea lui Lăzăroiu arată că piticii din Guvern au dat-o afară pe Albă ca Zăpada. Lăzăroiu nu era ministru al Muncii, ci un comisar politic al lui Băsescu, la fel de iresponsabil şi de neserios, un om care nu avea nimic în comun cu Ministerul Muncii\". “Cred că e unul dintre puţinele lucruri bune pe care le face premierul. Toţi cei paraşutaţi până acum ca miniştri fără niciun fel de experienţă în administraţie nu au dat rezultatele aşteptate. Premierul a făcut un lucru foarte bun. Un ministru care stă cu acuarela în mână să vopsească dosare ba în roşu, ba în albastru sau portocaliu nu îşi avea locul”, a comentat fostul ministru al Muncii, liberala Mariana Câmpeanu. Şi societatea civilă a salutat plecarea lui Lăzăroiu. Preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat: \"Personal, am constatat că priorităţile domnului Lăzăroiu erau mai puţin legate de responsabilităţile funcţiei de ministru al Muncii şi mai mult de politică\".