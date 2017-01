Albă-ca-zăpada, Harap-Alb şi Scufiţa Roşie au deschis Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2007”

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2007” a debutat, joi seară, cu prima parte a celor două secţiuni de concurs, Interpretare, la care au participat zece concurenţi şi Creaţie, unde au concurat opt piese. Prima seară de festival i-a avut ca prezentatori pe celebrele personaje de poveste, interpretate de actorii constănţeni Pavel Bîrsan - Harap-Alb, Florina Bulgaru - Albă-ca-zăpada şi Luiza Martinescu - Scufiţa Roşie. Textele umoristice scrise de Dan Teodorescu au fost primite cu zîmbetul pe buze de public, cei doi prezentatori, Pavel Bîrsan şi Florina Bulgaru, reuşind să interpreteze cu graţie şi mult haz cele două personaje.

Vestimentaţia concurenţilor a fost asigurată chiar de ei înşişi, aceştia prezentîndu-se publicului în ţinute elegante, dar şi casual. În plus, la ediţia din acest an a evenimentului, concurenţii au pus accent şi pe show-ul scenic, unii dintre aceştia evoluînd alături de trupe de dansatori. Dacă la secţiunea Interpretare, participanţii au fost, în mare parte, interpreţi dornici de afirmare, la proba de Creaţie au urcat pe scenă nume importante, precum Ovidiu Komornyic, Anca Sigartău, Nico, Moni-k, trupele „Edict” şi „Proconsul”.

Prima seară a concursului s-a bucurat de un public numeros, din rîndul spectatorilor făcînd parte sute de iubitori ai muzicii de calitate, artişti, oficialităţi, reprezentanţi mass-media. Printre cei prezenţi s-au numărat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, Directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean, Cristian Zgabercea, alături de soţia sa, actriţa Dana Zgabercea. În rîndul spectatorilor s-a aflat şi iubita lui Dan Teodorescu, Irina Chiosa, care a urmărit festivalul fără a fi însoţită de acesta, liderul trupei „Taxi” preferînd să stea în culise. O prezenţă inedită a fost şi travestitul Naomi, care a urmărit atent evoluţia concurenţilor.

„Festivalul de la Mamaia mi se pare bine organizat, sunetul se aude foarte bine, decorul cred că este unul ales fericit. Cred că este o ediţie mai bună decît anul trecut şi sperăm mai slabă decît cea de la anul. Sînt nume noi în concurs, eu am observat cîteva, dar nu vreau să mă pronunţ, pentru că nu mă pronunţ înaintea juriului. Voi fi prezent în fiecare seară a festivalului, aşa cum am fost mereu şi sper ca festivalul să redevină ceea ce a fost şi ceea ce este pe cale să redevină, o platformă pentru muzica uşoară românească”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Despre ediţia din acest an a evenimentului, şi Berti Barbera, unul dintre componenţii juriului, are numai cuvinte de laudă: „Mă bucur că a fost O.K., pentru că, înainte de toate, am sesizat buna intenţie şi o grijă mai mare faţă de sunet, de lucruri care ţin de mai mult de substratul muzical. Este foarte important să vedem, în fiecare an, ce se întîmplă cu aceşti copii, majoritatea sînt foarte tineri, sînt vulnerabili şi contează mult influenţa pe care o primesc, dar sînt plăcut surprins, concursul e destul de strîns valoric. Pot spune că este mai bine decît anul trecut, în primul rînd, orchestra şi-a adăugat un backing vocals, lucru esenţial şi nepermis de neglijat în trecut. Da, este mai bine din mai multe puncte de vedere”.

Finalul primei seri i-a aparţinut lui Mihai Trăistariu, care a susţinut un recital de excepţie, avînd numeroşi invitaţi, printre care Paula Seling, Laurenţiu Cazan, Nico. Aşa cum le stă bine unor artiste care se respectă, Nico şi Paula Seling s-au îmbrăţişat în culise, dîndu-şi sfaturi una alteia. Deşi este un artist experimentat, Mihai a avut parte de ceva emoţii. „Am avut emoţii, pentru că repetiţiile au durat trei ore şi am răguşit puţin, dar de dimineaţă, am încercat să mă refac cu propolis, cu ceea ce am mai citit eu. Iubita mea este alături de mine, m-a ajutat la schimbatul ţinutelor de scenă, pentru că în doar trei minute a trebuit să mă schimb, am făcut acest lucru chiar în spatele scenei”, a mărturisit artistul.

Astăzi, de la ora 21.00, membrii juriului au decis să le arate românilor că au pus note concurenţilor în cunoştinţă de cauză, fapt pentru care vor oferi un recital pop-rock. La ora 23.10 vor începe recitalurile trupelor „Mondial”, „Taxi” şi „Krypton”. Duminică, la ora 21.00, va începe Gala Laureaţilor, iar formaţia „VH2” va închide festivalul.

Festivalul Mamaia este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune.