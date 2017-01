"Alba-neagra" cu Comisia de Apel a Federaţiei Române de Handbal

Formaţia masculină de handbal Dinamo Bucureşti s-a impus joia trecută, pe 16 noiembrie, cu 36-30 pe terenul formaţiei CSM Medgidia, în derby-ul etapei a 11-a a Ligii Naţionale. Înaintea partidei de la Medgidia, consultînd foaia oficială, gazdele au contestat dreptul de joc al dinamovistului Marian Filip, care în şedinţa Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Handbal (FRH) din 14 noiembrie fusese suspendat o etapă şi amendat cu 100 RON. Inter-ul lui Dinamo primise această suspendare în urma incidentelor care au avut loc la finalul partidei Dinamo - UCM Reşiţa, scor 38-38, din etapa a 10-a. Măsura de suspendare împotriva lui Filip a fost luată în urma raportului de arbitraj întocmit de arbitri Robert Harabagiu şi Silviu Stănescu (ambii din Moreni), care au menţionat faptul că Marian Filip l-a lovit Rohozneanu. A doua zi, pe 15 noiembrie, în urma apelului introdus de Dinamo, Comisia de Apel a FR de Handbal a luat în dezbatere cazul lui Filip şi i-a anulat suspendarea, însă mărindu-i amenda la 300 RON. Astfel, Filip a evoluat pentru Dinamo la Medgidia, fiind cel mai bun jucător al echipei sale pentru care a înscris şi şase goluri. "Nu ni se pare corect ca noi să nu fim înştiinţaţi de faptul că lui Filip i s-a anulat suspendarea, mai ales că noi am pregătit acest joc ştiind că Filip este suspendat", a declarat, ieri, antrenorul lui CSM Medgidia, Ion Crăciun.

Decizia Comisiei de Apel a fost neregulamentară

Dacă pînă aici lucrurile par clar, problemele apar în privinţa corectitudinii deciziei Comisiei de Apel. Conform Regulamentului Disciplinar al FRH, Comisia de Apel poate fi alcătuită din minimum 3, pînă la 5 membri, iar aceasta este formată din numărul minim posibil, mai precis din Nicolae Popa (preşedinte), Gabriel Tomescu şi Vladimir Cojocaru (membri). Însă Regulamentul Disciplinar menţionează următorul lucru: "Art. 77, pct. 3: Comisia de Apel îşi poate exercita atribuţiunile regulamentar în prezenţa a minimum 3 membri dintre care unul trebuie să fie Preşedintele. În cazuri excepţionale Preşedintele poate desemna un membru ca înlocuitor al său. Comisia de Apel ia decizii cu majoritate de voturi, în caz de paritate votul Preşedintelui este decisiv. Comisia de Apel este convocată de Secretarul General al FRH". Astfel, pentru orice decizie a Comisiei de Apel este obligatorie prezenţa tuturor celor trei membri, iar în şedinţa din 15 noiembrie Vladimir Cojocaru a absentat! În acest caz este evident că decizia de anulare a suspendării lui Marian Filip este neregulamentară.

Membrii Comisiei de Apel se contrazic în declaraţii

Gabriel Tomescu (membru Comisia de Apel): "Cojocaru a fost contactat telefonic şi a fost de acord, fapt consemnat în procesul verbal al şedinţei. Dinamo nu a solicitat în mod special, dar noi am luat în discuţie cazul, pentru că oricum ne întîlniserăm... Am judecat după imaginile de pe CD-ul cu înregistrarea trimisă de Infosport, firma care filmează pentru Federaţie. Filip era la pămînt, jucătorul de la UCM Reşiţa era deasupra. Nefiind recidivist, am hotărît să-i dăm avertisment şi amendă, pentru că a fost implicat în incidente. Arbitri şi-au menţinut punctul de vedere menţionat în raport, conform căruia Filip a lovit un adversar".

Vladimir Cojocaru (membru Comisia de Apel): "Pe mine nu m-a sunat nimeni, nici nu ştiu prea bine despre ce este vorba, dar probabil trebuia luată o deciziei urgentă şi fiind doi membri din trei prezenţi nu s-a mai apelat la mine. Nu este prima oară cînd se întîmplă aşa, însă, în cei şase ani de cînd sînt în comisie m-am prezentat la Bucureşti de fiecare dată cînd am fost convocat, deşi sînt din Craiova".

Nicolae Popa (preşedintele Comisiei de Apel): "Raportul arbitrilor nu consemnează nimic, astfel că am fost nevoiţi să judecăm după imagini. Rezultă că jocul se încheiase şi altercaţia a avut loc la părăsirea sălii, iar din imagini nu reiese că Filip şi-ar fi lovit un adversar. Ar fi fost necesar să fie prezenţi trei membri dacă era comisia formată din cinci. Deoarece sînt doar trei, doi reprezintă majoritatea şi sînt de ajuns pentru a lua decizii. Probabil că este o greşeală de comunicare".

Mihai Marinescu (secretar general FRH): "Conform regulamentului, secretarul general convoacă şedinţa Comisiei de Apel, dar în cazul de faţă nu eu am cerut acest lucru. S-a făcut dupa un regulament de ordine interioară, aprobat de Consiliul de Administraţie al Federaţiei. Vă pot confirma că în raportul de arbitraj se specifică faptul că Filip a lovit un adversar. Eu nu am nici o implicare în luarea deciziilor comisiei, doar semnez comunicările către cluburi în calitate de secretar general".

Aihan Omer (antrenor UCM Reşiţa): "Filip trebuia să execute o aruncare în ultima secundă a meciului, s-a enervat pentru că zidul format din jucătorii mei s-a apropiat prea mult şi l-a lovit cu piciorul pe Rohozneanu. Filip a fost cel care a lovit primul".

Marcel Popescu (preşedinte CS Dinamo Bucureşti): "Am făcut apel imediat după aflarea deciziei, am plătit taxa necesară şi nu am făcut decît să respectăm hotărîrea comisiei. Clubul Dinamo nu are nici o altă implicare."

Ion Crăciun (antrenor CSM Medgidia): "Nu mi s-a părut corect ca Marian Filip, suspendat, să fie trecut pe foaia de joc. Am depus imediat contestaţie şi abia atunci am aflat că i se ridicase suspendarea. Noi am pregătit meciul, ştiind că Filip nu va juca şi era normal să fim şi noi anunţaţi de decizia Comisiei de Apel."

Colac peste pupăză, s-a greşit şi încadrarea suspendării

Referitor la apelul clubului Dinamo Baumit Bucureşti privind sancţiunea dictată de către Comisia de Disciplină împotriva sportivului Filip Marian (suspendare 1 etapă şi penalizare 100 RON), apelul a fost ADMIS: se schimbă încadrarea sancţiunii din art. 53b în art. 53a, respectiv se sancţionează sportivul cu avertisment şi penalizare 300 RON. Hotărîrea este executorie. Marea surpriză o reprezintă însă conţinutul Articolului 53, care se referă la sancţiuni dictate pentru declaraţii în mass-media: 53.1 Declaraţii în mass-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa persoanelor oficiale sau prezentarea tendenţioasă a unor situaţii neconforme realităţii, după audierea părţilor şi verificarea probelor de către Comisia de Disciplină se sancţionează: a) penalizare între 10.000.000 - 20.000.000 lei; b) suspendarea persoanelor vinovate pentru o perioadă competiţională de minim 3 (trei) luni.