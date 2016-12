Alba-neagra cu voucherele turistice pentru bugetari

Mai bine de un an, cei din industria hotelieră au tot făcut lobby pentru votarea și apoi aplicarea Legii voucherelor de vacanță. Presa a urmărit pas cu pas fiecare etapă în procesul legislativ și după multe bătălii câștigate cu greu, legea a fost promulgată într-un final, cu tot cu normele de aplicare, iar din iulie 2015, a început emiterea tichetelor. Potrivit legii, angajaţii din sistemul public urmau să primească doar vouchere, nu şi bani sau prime, în timp ce în cazul angajaţilor din sistemul privat, rămânea la latitudinea angajatorului dacă acordă prime sau vouchere de vacanţă, cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă. Cu toate acestea, doar câteva luni s-au putut bucura românii de faptul că vor primi din 2016 vouchere în valoare de maxim șase salarii de bază minime brute, pentru a pleca în vacanțe în România. Guvernul Cioloș a hotărât, la sfârșitul lui 2015, printr-o Ordonanță de Urgență să limiteze cheltuielile bugetului în anul 2016 prin neacordarea de premii, tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, indemnizații la ieșirea la pensie.

ACORDAREA VOUCHERELOR, SUSPENDATĂ Decizia a bulversat pe toți din industria turistică dar și pe salariații din sistemul de stat, care nu mai știu acum dacă vor mai pleca sau nu în vacanță în acest an prin intermediul voucherelor de vacanță, după ce s-a discutat atâta timp despre subiect. Fostul vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Turism, Mirela Matichescu, a declarat că eliminarea voucherelor de vacanță din sistemul bugetar blochează relansarea turismului românesc și lovește în interesele pe termen lung ale industriei hoteliere. ”Introducerea voucherelor de vacanță de către Guvernul Ponta crease premisele unei guri de oxigen pentru turism și mediul de afaceri din domeniu. Solicit Guvernului României să țină cont de interesele angajaților și ale mediului de afaceri și să reintroducă voucherele de vacanță în sistemul public cu ocazia rectificării bugetare. Nu putem fi pentru unii mumă și pentru alții ciumă”, a spus Matichescu. Emiterea reglementărilor legate de voucherele de vacanță alături de introducerea TVA-ului de 9% la serviciile de alimentație publică pentru industria turismului și de participarea cu succes la mai multe târguri de profil au condus în 2015 la performanțe fără precedent pentru turismul românesc, consideră fostul oficial al ANT.

2015 - CEL MAI BUN AN PENTRU TURISM ”Anul 2015 a fost cel mai bun an din ultimii 20 pentru turismul românesc. Nu o spun eu, ci patronatele din turism, specialiștii și statisticile oficiale. Prin măsurile luate în ultimii ani am demonstrat că turismul românesc poate performa. Eliminarea voucherelor de vacanță pentru bugetari și subfinanțarea turismului care se preconizează în 2016 taie elanul industriei de profil și pune în pericol succesele obținute în ultima perioadă”, a precizat Matichescu. Președintele Federației Asociațiilor de Promovare a Turismului din România, Corina Martin a declarat, pentru ”Telegraf”, că decizia nu ajută turismul românesc. ”Susținem că măsura introducerii voucherelor de vacanță contribuia la relansarea turismului românesc. Legea a trecut după 8 ani de muncă a Agenției Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și este benefică pentru că banii se cheltuiau în țară și se întorceau în încasări la buget din turism”, a declarat Martin. Ea a adăugat că ANAT va începe o campanie de promovare a beneficiilor introducerii voucherelor de vacanță în sistemul privat.