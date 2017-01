Albanez audiat în procesul triplei crime de la Mangalia

Tribunalul Constanţa a continuat, ieri după-amiază, audierea martorilor în dosarul în care Ştefan Niculescu şi cetăţeanul albanez Shyti Blenis sînt principalii suspecţi ai asasinării cu sînge rece, la începutul lunii octombrie 2004, a soţilor Ion şi a fiicei lor de numai opt ani. Rutina cercetării judecătoreşti a fost tulburată de declaraţia dată de martorul Jurgen Panteqi, un cetăţean albanez de 21 de ani, fost prieten al celor doi inculpaţi şi care a oferit detalii interesante legate de triplul asasinat de la Mangalia. Deşi la data crimelor se afla în vacanţă în Albania, Panteqi a povestit că la puţin timp după ce s-a întors la Constanţa, pe 10 decembrie 2004, a fost vizitat la domiciliu de către conaţionalul său, Todri Albion. După cum se ştie, declaraţiile date de acesta din urmă procurorilor au avut un rol determinat în arestarea lui Blenis şi a lui Niculescu. Panteqi a afirmat ieri, în instanţă că Albion i-ar fi povesti despre tripla crimă şi în detaliu, uciderea şi îngroparea Amaliei, fetiţa de numai opt ani a soţilor Ion. "Albion mi-a spus că l-a sunat Blenis să vină la Mangalia că are treabă cu el. S-au întîlnit şi toţi trei au mers cu maşina la şcoală, unde au luat-o pe fetiţă. Todri mi-a spus că unul dintre cei doi (n.r. Blenis sau Niculescu) a strangulat-o pe fetiţă, în timp ce maşina mergea spre Valu lui Traian. În acea seară, Todri Albion era foarte speriat şi mi-a spus că a ajutat la îngroparea fetiţei, întrucît Blenis era lovit la picior şi nu putea să lucreze şi el." a declarat Panteqi. Martorul a precizat că îşi menţine declaraţia dată în timpul urmăririi penale şi că nepotrivirile dintre declaraţia de atunci şi cea dată ieri sînt explicabile din cauza trecerii timpului. Avocata lui Blenis, Aurica Grigorescu, a încercat să acrediteze ideea că Jurgen Panteqi este unul din martorii care încearcă să îi "înfunde" clientul şi să îl pună într-o lumină favorabilă pe Niculescu. Avocata a acuzat-o chiar pe judecătoare că ar canaliza întreaga declaraţie a martorului spre Shyti Blenis şi spre faptele comise de acesta, ignorînd informaţii privind "contribuţia" celuilalt acuzat. Audierea martorului s-a prelungit timp de aproape două ore, din cauza numeroaselor întrebări puse de avocata lui Blenis, întrebări respinse pe rînd de către preşedintele completului ca fiind nerelevante. Mai mult Aurica Grigorescu a afirmat că Panteqi a fost obligat de procurori, în timpul urmăririi penale, să dea declaraţii împotriva lui Shyti Blenis, după ce i s-a promis că astfel va scăpa de un dosar penal pentru furtul unui laptop. Martorul a infirmat aceste acuzaţii spunînd că nimeni nu l-a obligat să depună mărturie în acest caz şi că niciodată Ştefan Niculescu sau apropiaţi ai acestuia, nu i-au cerut să arunce vina asupra lui Blenis. Instanţa a acordat un nou termen în acest dosar, urmînd ca la viitoarea înfăţişare să fie administrate noi probe şi audiaţi noi martori. După doi ani de la triplul asasinat, declaraţia martorului-cheie, Todri Albion, întîrzie să apară la dosar, deşi demersurile pentru audierea acestuia în Albania au fost de mult finalizate. Tînărul poate oferi detalii importante în acest caz, dar, oficial, el a fost lăsat să plece în Albania după ce a colaborat cu procurorii.

Blenis a depus plîngere împotriva gardienilor din escortă

În drum spre Tribunalul Constanţa, cetăţeanul albanez acuzat de omor calificat şi omor deosebit de grav a făcut, ieri, un scurt "popas" la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel. Odată ajuns aici, Blenis a depus o plîngere penală împotriva gardienilor de la penitenciarul Poarta Albă care îl escortează la instanţă, la fiecare termen de judecată. "Shyti Blenis a depus într-adevăr o plîngere împotriva escortei sale, acuzîndu-i pe gardieni de tratament inuman. În timpul audierii sale, el a reclamat faptul că atunci cînd este adus la Palatul de Justiţie este ţinut într-o celulă separată de ceilalţi inculpaţi, chiar dacă unii dintre aceştia sînt acuzaţi în cauze similare cu a sa. Nu a reclamat că ar fi fost bătut de cineva, dar afirmă că odată ajuns la Palat este permanent ţinut cu cătuşele la mîini. Nu a putut da nume concrete cu privire la cei despre care susţine că îl tratează inuman, dînd doar prenumele de Gabi şi Ion. Am luat act de plîngerea făcută, am declanşat o anchetă în acest sens şi în scurt timp urmează să îi identificăm pe cei doi şi să îi audiem", a declarat purtătorul de cuvînt al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa, procuror Luminiţa Poenaru. Acuzaţiile aduse de albanez escortei sale vin la puţin timp după ce acesta a dat în judecată Penitenciarul Poarta Albă, tot sub acuzaţia de rele tratamente.