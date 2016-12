Albanezii sunt pregătiți pentru optimile EURO 2016

După ce naționala Albaniei a încheiat pe locul 3 în clasamentul Grupei A, grație victoriei obținute în fața României, scor 1-0, selecționerul Giovanni De Biasi s-a declarat optimist în privința calificării în optimile de finală ale EURO 2016. „Sperăm că vor fi scoruri mari în celelalte meciuri. Sunt optimist și cred că e realizabilă calificarea în optimi. Cred acest lucru, ne descurcăm bine în acest tip de turneu, sunt echipe de nivel mai înalt, dar ne vom pregăti. Avem câteva zile de pregătire, vom urmări meciurile care au mai rămas și ne vom antrena. Dacă vom rămâne în competiție va fi complicat, deoarece sunt echipe puternice”, a explicat tehnicianul albanezo-italian, care a făcut o scurtă radiografie a duelului câștigat în fața tricolorilor: „Am oferit o mare bucurie albanezilor, mai ales celor care locuiesc în afara țării. Am trecut prin momente dificile în calificări, iar acum am obținut victoria pe care nu am reușit-o în primele două meciuri. Am arătat că dacă înscriem putem câștiga. Am arătat putere, rezistență, calitate, am jucat mai mult cu mintea și am avut mai multe ocazii, dar nu am reușit să mai înscriem. Cheia partidei a fost să nu luăm gol, cum am făcut-o în celelalte două partide. Am oferit câteva faze fixe, dar apoi am presat adversarul. Ne-am revenit fizic și psihic după meciul cu Franța și am arătat mai multă încredere. Am așteptat România să atace, să ne ofere spații pentru contraatacuri. Am fost foarte solizi, am închis defensiva, am încercat pase lungi, pentru că România a atacat și cu mijlocașii și cu fundașii. Am comis câteva erori tehnice, dar am revenit și am obținut victoria. Sunt foarte satisfăcut de performanța echipei și victoria e dedicată suporterilor. Avem o echipă generoasă, care dă totul pe teren”.

De Biasi explicat și de ce a luat decizia de a nu începe cu emblematicul Lorik Cana titular: „A fost o alegere dificilă. L-am rugat să stea pe bancă și a acceptat, și-a încurajat coechipierii, a fost mereu alături de echipă și a arătat un atașament de mare căpitan și jucător. Cana e un jucător important, l-am introdus când am simțit că România va folosi două vârfuri, deoarece am fost nevoit să aleg mijlocași și fundași mai puternici, iar el a contribuit mult la jocul echipei. Avem o echipă tânără și e un avantaj enorm pentru noi, iar timpul ne va arăta dacă vom fi mai maturi și mai pregătiți pentru astfel de turnee”.

AJETI, OMUL MECIULUI CU ROMÂNIA

Fundașul albanez Arlind Ajeti, legitimat la echipa italiană Frosinone, a fost ales cel mai bun om al meciului dintre Albania și România. Ajeti, desemnat MVP-ul meciului de fostul internațional francez Christian Karembeu, unul dintre cei 13 observatori tehnici ai UEFA, a respins patru mingi, a avut trei intercepții, două deposedări și a blocat un șut. Drept urmare, jucătorul în vârstă de 22 de ani a urcat pe locul 19 în clasamentul fundașilor centrali la EURO 2016, potrivit UEFA. „E o onoare să fiu desemnat omul meciului. Nu trebuie să uităm, însă, că toți am luptat pentru o victorie istorică. Nu a fost o mare surpriză că am fost titular. M-am luptat pentru asta și îi mulțumesc antrenorului că a avut încredere și am dat sută la sută pentru victorie. Credem în calificare. Nu știu dacă trei puncte sunt suficiente sau nu. Sper să fie, pentru a obține calificarea. Le mulțumim suporterilor pentru că ne-au încurajat și sunt bucuros că fac parte din această echipă”, a afirmat Ajeti după meci.

