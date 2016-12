Alberto Contador a câştigat Turul Italiei

Ciclistul spaniol al echipei Tinkoff-Saxo, Alberto Contador, a câştigat duminică, pentru a doua oară în carieră, Turul Italiei, cursă în care s-a mai impus și în 2008. În cea de-a 98-a ediţie a Il Giro, ibericul în vârstă de 32 de ani, care nu a câştigat nicio etapă(!), i-a devansat pe rutierii formaţiei Astana, italianul Fabio Aru (un minut şi 53 de secunde) şi spaniolul Mikel Landa (trei minute şi cinci secunde). Acesta a fost al şaptelea succes într-un mare tur pentru Contador, după ce a mai câştigat Turul Italiei în 2008, Turul Franţei în 2007 şi 2009 şi Turul Spaniei în 2008, 2012 şi 2014. Spaniolul s-a mai impus în Marea Buclă în 2010 şi în Il Giro în 2011, dar aceste performanţe i-au fost retrase după ce a fost depistat pozitiv cu clenbuterol.

„Pentru mine toate succesele sunt speciale, pentru toate am muncit mult și simt o bucurie imensă pentru că am reușit. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de pe șosele. Au fost trei săptămâni dure, dar zi de zi am depășit dificultățile și în final am ajuns la Milano. A fost emoționant acest Giro. Ar putea fi ultimul meu Giro, dar nu se știe. Niciodată nu se poate spune „niciodată“. Peste cinci săptămâni mă așteaptă o încercare foarte importantă, așa că vom vedea ce se va întâmpla în acest an. Nu știu cât timp îmi va lua să mă recuperez. Am venit aici pentru victorie, m-am pregătit foarte atent, dar apoi am căzut și am suferit o leziune la umăr. Sunt obosit și știu că am nevoie de timp”, a declarat ciclistul care a urcat pe podiumul de la Milano îmbrăcat cu tricoul roz.

Toate celelalte tricouri distinctive au revenit italienilor. Astfel, tricoul alb, pentru cel mai tânăr rutier clasat în cursă (sub 25 de ani), a revenit italianului Fabio Aru, tricoul albastru, al cățărătorilor, a fost câștigat de Giovanni Visconti (Movistar), iar tricoul roșu, al clasamentului pe puncte (care recompensează, practic, sprinterii), a fost adjudecat de Giaccomo Nizzolo (Trek).

La actuala ediţie a Turului Italiei au participat, pentru prima oară în istorie, și doi cicliști români, Serghei Țvetcov (Androni Sidermec) și Eduard Grosu (Nippo - Vini Fantini). Ei au avut șansa ca echipele lor, de divizie secundă (Pro-continentale), să fie invitate în această cursă grație componenței majoritar italiene și a faptului că liderii lor sunt rutieri peninsulari cu nume. În clasamentul general, cei doi au ocupat următoarele poziții: 139. Serghei Țvetcov, la 5h35,03 de învingător; 150. Eduard Grosu, la 5h54,43. Cursa a fost încheiată de 163 de cicliști.