Albeşti şi Peştera se menţin în frunte

Rezultate înregistrate în etapa a şasea din Liga a IV-a la fotbal, a doua intermediară din acest campionat - SERIA EST: CSO Ovidiu - Sparta Techirghiol 3-0 (R. Dulan 7, 89, M. Andrei 73); Internaţional Pecineaga - Victoria Cumpăna 8-1 (B. Ciocănel 6, 9, 67, Enis Cogali 30, 37, I. Ilie 44, P. Florea 75, 76 - L. Lemnariu 22); Gloria Albeşti - Cariocas Constanţa 3-2 (C. Doae 10, 90+4, P. Anghel 60 - I. Papazicu 16, St. Muzichiar 82); Portul Constanţa - Aurora 23 August 4-2 (C. Geambaşu 16, Al. Anghel 45, A. Ianţoc 68, P. Posteucă 85 - R. Raita 10, 78); CS II Eforie - CS Agigea 0-1 (Ţeican 88). Meciul de seniori AS Cogealac - GSIB Mangalia s-a întrerupt în al treilea minut de prelungiri, din cele patru dictate de arbitrul Veli Selatin, pentru că acesta a fost lovit de un spectator care a pătruns pe teren. În acel moment, gazdele conduceau cu 2-1 (G. Eftimie 36, St. Butcaru 74 - L. Alexandru 19). Clasament: 1. Albeşti 14p (golaveraj 16-6); 2. Pecineaga 14p (19-4); 3. Agigea 13p (14-7); 4. Portul 13p (14-8). SERIA VEST: Gloria Băneasa - Sport Prim Oltina 6-1 (G. Marin 9, Cr. Arău 36, 44, 55, 59, 68 - St. Culea 12); Ştiinţa Poarta Albă - AS Carvăn 0-1 (C. Coseric 50); Dacia Mircea Vodă - CS Peştera 0-2 (D. Anuţă 1, D. Piron 90+2); CS Mihail Kogălniceanu - Danubius Rasova 5-2 (Fl. Lache 6, C. Colciu 12, Al. Chiru 18, R. Tănasă 36, G. Guriţă 88 - C. Matei 15, V. Olah 58); Axiopolis Sport Cernavodă - Carsium Hîrşova 1-0 (R. Rădulescu 53). Perla Murfatlar a stat. Clasament: 1. Peştera 13p/5j; 3. Cernavodă 12p; 2. Kogălniceanu 11p.

La formaţia din Ovidiu au evoluat şi doi dintre jucătorii suspendaţi în urma partidei CSO Ovidiu - CS II Eforie 1-5 (Seria Est, etapa a doua). Ciprian Parapeanu a primit 6 etape de suspendare şi Robert Dulan 5 etape, însă Comisia de Apel le-a redus pedeapsa la numai 3 meciuri pentru fiecare, astfel că au putut juca împotriva formaţiei Sparta Techirghiol.