Albeşti şi Rasova sunt noile lidere

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a patra din Liga a IV-a la fotbal - SERIA EST: CSO Ovidiu - Victoria Cumpăna 2-4 (Fl. Bomb 12, 24 - G. Olaru 47, R. Tintiuc 63, Cr. Turtoi 77, R. Herescu 83); la juniori: 1-1; Gloria Albeşti - CS Agigea 4-0 (V. Mocanu 10, 48, L. Marin 38, P. Anghel 89); la juniori: 9-3; Portul Constanţa - Sparta Techirghiol 3-0 (Al. Rotaru 81, I. Radu 85, 90); la juniori: 2-1; AS Cogealac - Cariocas Constanţa 3-2 (M. Lupu 15, G. Eftimie 18, I. Treznea 63 - St. Perifan 13, I. Pripoi 29); la juniori: 4-3; CS II Eforie - Internaţional Pecineaga 1-1 (M. Manea 30 - Enis Cogali 50); la juniori: 1-2; Aurora 23 August - GSIB Mangalia 2-3 (Al. Cadar 32, V. Bălteanu 40 - D. Grosu 11, 63, Fl. Smarandei 90+2); la juniori: 4-5. Clasament: 1. Albeşti 10p; 2. Techirghiol 9p; 3. Pecineaga 8p. În clasament a fost inclus şi rezultatul schimbat al partidei Aurora 23 August - Sparta Techirghiol din etapa a doua, pe teren 1-1. Sparta a primit victoria cu 3-0 la masa verde, motivul fiind substituire de jucător. De asemenea, întâlnirea Victoria Cumpăna - Gloria Albeşti va fi omologată cu scorul de 0-3, pentru că gazdele nu au asigurat asistenţa medicală.

SERIA VEST: Gloria Băneasa - AS Carvăn 1-2 (R. Suliman 82 - S. Culeafă 17, I. Măgureanu 65); la juniori: 4-0; Dacia Mircea Vodă - Perla Murfatlar 1-1 (V. Ciobanu 30 - George Chelariu 22); la juniori: 1-4; CS Mihail Kogălniceanu - Sport Prim Oltina 5-2 (C. Colciu 1, C. Tănasă 13, I. Osman 59, I. Ciobanu 72, R. Pîndichi 80 - D. Sîrbu 31, M. Plăcintă 86); la juniori: 2-1; Axiopolis Sport Cernavodă - CS Peştera 0-0; la juniori: 8-0; Danubius Rasova - Carsium Hîrşova 1-0 (C. Costache 81); la juniori: 1-4. Ştiinţa Poarta Albă a stat. Clasament: 1. Rasova 9p/3j; 2. Kogălniceanu 8p (10-6); 3. Cernavodă 8p (8-4).