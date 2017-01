Album controversat despre atentatori sinucigaşi şi imoralitatea Vestului

Un muzician musulman din Marea Britanie a declarat că doi directori de la studioul de înregistrări cu care lucrează l-au ameninţat că demisionează dacă va lansa un album în care vorbeşte despre atentatori sinucigaşi şi imoralitatea Vestului. Muzicianul se numeşte Aki Nawaz, este născut în Pakistan şi locuieşte în Marea Britanie de la vîrsta de trei ani. Albumul acestuia, "All is War (The Benefits of G-Had)", ar trebui să fie lansat pe data de 17 iulie, dar demisia directorilor ar însemna o amînare de două săptămîni.

Nu este pentru prima dată cînd Aki Nawaz scrie cîntece cu tentă politică. Printre piesele acestuia se numără "Erotic Terrorism" din 1998 şi "Why America Will Go to Hell" din 1999. Aceste piese au fost lansate într-o perioadă în care teama de atentate cu bombe nu era atît de mare în Occident. Pe site-ul trupei sale, Fun-Da-Mental, albumul "All is War" este descris ca fiind compus din "13 piese despre provocare şi încălcare a legii". Versurile nu sînt disponibile, dar într-un "manifest" sînt descrise ideile pe baza cărora sînt compuse piesele. De exemplu, în "Che Bin", muzicianul îl compară pe Ossama bin Laden cu Ernesto "Che" Guevara, liderul Revoluţiei Cubaneze.

Deşi admite că versurile şi ideile lui stîrnesc controverse, Aki Nawaz îşi apără dreptul la expresie şi spune că nu scuză atacurile cu bombe: "Sînt o parte a realităţii, o realitate tragică. Toată lumea este de vină pentru asta".