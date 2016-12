Album cu cele mai bune piese ale trupei Suede

Cele mai bune melodii ale celebrei trupe britanice Suede vor fi relansate la 1 noiembrie, pe un album cu două discuri, de pe care nu vor lipsi hiturile ”Beautiful Ones”, ”Saturday Night” şi ”Animale Nitrate”. Între 1993 şi 2002, Suede a lansat cinci albume de studio. Primul dintre acestea a fost recompensat cu Discul de Aur şi premiul Mercury, depăşind la vânzări albumul Depeche Mode lansat în aceeaşi perioadă. Trupa s-a destrămat în 2003, însă s-a reunit anul acesta, pentru o serie de concerte, fără a exista însă certitudinea că membrii ei îşi vor continua cariera împreună. Trupa este considerată unul dintre cele mai importante nume ale rock-ului alternativ din Anglia şi, în acelaşi timp, un reper fundamental al mişcării muzicale britpop, alături de Blur şi Pulp.

Cunoscută şi sub numele de The London Suede in the United States, Suede nu s-a bucurat de succesul din Europa şi peste ocean. În SUA, de altfel, membrii trupei au fost daţi în judecată de o cântăreaţă, care a obţinut dreptul de utilizare a numelui Suede pe plan local şi care i-a obligat să îşi lanseze discurile din America sub titulatura London Suede.