Album de coveruri după piesele lui Bob Dylan

Sting, Adele şi Patti Smith se numără printre artiştii care vor înregistra un album de coveruri după piese celebre ale cântăreţului american Bob Dylan, iar încasările obţinute din comercializarea acestui material vor fi donate organizaţiei Amnesty International. Ke$ha şi Trupa Dave Matthews vor contribui şi ei la acest proiect muzical, înregistrând piese pentru albumul care se va intitula “Chimes of Freedom: Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International”, de care va beneficia această organizaţie care luptă pentru respectarea drepturilor omului.

Ke$ha a dezvăluit într-un interviu acordat revistei “Rolling Stone” că a izbucnit în plâns atunci când a înregistrat propria versiune după hitul lui Bob Dylan din anul 1963 “Don\'t Think Twice, It\'s All Right”, deoarece cantautorul este unul dintre eroii ei muzicali. “Atunci când te gândeşti la mine, nu ai putea să-ţi vină în minte Bob Dylan. Cântecele mele vorbesc mai mult despre cum să faci lucruri nebuneşti decât despre chestiuni politice. Însă el reprezintă o influenţă uriaşă pentru mine, îşi compune piesele şi chiar crede în ceea ce spune. Şi eu îmi scriu versurile singură şi cred al dracului de tare în fiecare piesă de-a mea pe care o cânt. În acel cântec poţi auzi cum îmi curge nasul din cauza plânsului, în timp ce cânt”, a declarat artista americană.