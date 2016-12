Album de coveruri, în interes caritabil

Trupele Rolling Stones, The Killers şi Fall Out Boy, dar şi Amy Winehouse vor înregistra un album de coveruri pentru a finanţa diverse acţiuni caritabile, printre care se numără şi proiecte ştiinţifice care studiază fenomenul încălzirii globale. O serie de nume sonore din industria muzicală vor înregistra piese alături de trupa cubaneză Rhythms Del Mundo, care vor fi incluse pe albumul intitulat “Classics”. Încasările obţinute din vînzarea acestui album vor fi folosite pentru a finanţa diverse proiecte ştiinţifice care studiază şi luptă împotriva încălzirii globale, dar şi pentru sponsorizarea mai multor organisme de caritate ce sprijină victimele catastrofelor naturale. Trupa The Killers va interpreta piesa “Hotel California” a grupului The Eagles, legendarii rockeri britanici de la The Rolling Stones vor cînta “Under the Boardwalk” a trupei The Drifters, Amy Winehouse va interpreta piesa “Cupid”, compusă de Sam Cooke, iar Fall Out Boy va cînta, alături de John Mayer, celebra piesă “Beat It”, a lui Michael Jackson. Albumul va fi lansat pe 9 iunie. Acest proiect a fost inspirat de succesul primului album lansat de Rhythms Del Mundo, care a inclus şi o colaborare cu trupa Coldplay, reuşind să strîngă fonduri pentru sprijinirea a 175 de proiecte caritabile.