Album de debut White Walls

La aproape un an şi jumătate de la înfiinţare şi la doar o lună de la câştigarea primului loc la Stufstock Newcommers, în cadrul faimosului festival de la Vama Veche, trupa constănţeană White Walls anunţă lansarea albumului „Mad Man Circus”. Evenimentul va avea loc pe 12 octombrie, la clubul Control din capitală şi va fi însoţit de o serie de concerte. Alături de ei, în aceeaşi seară, vor mai urca pe scenă şi craiovenii din trupa Semiosis.

Discul de debut al White Walls va apărea pe piaţă atât sub formă de CD, cât şi în format electronic, ca şi download gratuit. În avanpremiera evenimentului, varianta on-line a albumului se va putea descărca de pe site-ul asiluum.com, de la începutul lunii viitoare. „Mad Man Circus” prezintă o latură muzicală ce nu a mai fost explorată în trecut, pe teritoriul României, o combinaţie între momentele explozive de tipul trupei canadiene de post-hardcore Protest The Hero şi cele melancolice, în spiritul americanilor din formula de heavy-metal Between The Buried and Me. Piesa „…Into the Water”, ce apare pe noul album, poate fi deja ascultată pe youtube. Noul produs, precum şi apariţia sa pe piaţă reprezintă materializarea eforturilor susţinute timp de mai bine de un an de către trupa White Walls, Marius Costache (mixaj, mastering) şi Costin Chioreanu (grafică şi design).

Componenţa formaţiei este alcătuită din Alexandru-Eduard Dascălu (chitară), Eugen Brudaru (vocal), Şerban-Ionuţ Georgescu (bass) şi Marian Mihăilă (tobe).