Album fotografic pentru a marca a 50-a aniversare a trupei Rolling Stone

Trupa britanică The Rolling Stones va lansa un album fotografic de colecţie, pentru a celebra cea de-a 50-a aniversare a grupului. Albumul, intitulat “The Rolling Stones: 50”, reprezintă o mărturie în fotografii a istoriei trupei şi prezintă drumul spre succes străbătut de legendara trupă britanică. Volumul va ajunge în magazinele de specialitate pe 12 iulie, la exact 50 de ani de la data de 12 iulie 1962, când The Rolling Stones a debutat la Marquee Club de pe Oxford Street din Londra. Cartea, publicată de editura britanică Thames & Hudson, reprezintă doar una dintre numeroasele acţiuni incluse într-un program de celebrare a celei de-a 50-a aniversări a trupei The Rolling Stones, considerată una dintre cele mai mari şi mai influente formaţii din istoria muzicii rock, căreia numeroşii ei fani din lumea întreagă îi cer să susţină un nou turneu mondial.

Deşi unii dintre membrii grupului au spus că este posibil ca The Rolling Stones să plece din nou în turneu, deocamdată nu a fost făcut niciun anunţ oficial în acest sens, iar presa internaţională afirmă că există anumite tensiuni între solistul Mick Jagger şi chitaristul Keith Richards. Relaţiile dintre cei doi muzicieni au devenit tensionate, potrivit presei de specialitate, după ce Richards a realizat un portret deloc flatant al lui Jagger în volumul său de memorii, intitulat “Life”, lansat în 2010. Volumul “The Rolling Stones: 50” conţine 700 de fotografii, din care 300 color, iar multe dintre ele provin din arhiva tabloidului “Daily Mirror”, care deţine cea mai mare colecţie de fotografii cu trupa The Rolling Stones. Această autobiografie fotografică, care include şi texte scrise de membrii trupei, conţine fotografii realizate de Philip Townsend, fotograful care a realizat primul pictorial al formaţiei britanice. Versiunea cartonată a volumului conţine 352 de pagini şi este comercializată în Marea Britanie la preţul de 29,95 lire sterline, circa 48 de dolari.