Album solo pentru Mick Jagger

Solistul trupei de rock Rolling Stones va include trei piese vechi, care nu au mai fost difuzate pînă în prezent, pe viitoarea sa compilaţie solo, care va fi lansată pe piaţă pe 1 octombrie. Albumul produs de Rhino Records, divizie a Warner Music Group, va cuprinde 17 melodii solo ale lui Mick Jagger. Cele trei rarităţi sînt “Too Many Cooks (Spoil the Soup)”, cîntec produs de John Lennon, pe care Mick Jagger l-a înregistrat în 1973, “Charmed Life”, care a fost înregistrat pentru albumul solo “Wandering Spirit” în 1993 şi un cover, “Checking Up On My Baby” al cîntăreţului de blues Sonny Boy Williamson.

Zece melodii sînt extrase de pe cele patru albumuri solo ale sale, “She\'s the Boss” (1985), “Primitive Cool” (1987), “Wandering Spirit” şi “Goddess in the Doorway” (2001). Alături de acestea apar două melodii înregistrate pentru coloanele sonore ale unor filme: “Memo From Turner” din “Gangster şi Rockstar”, şi “Old Habits Die Hard”, recompensat cu un premiu Globul de Aur în 2004, din remake-ul filmului “Alfie”. Compilaţia este completată cu două cover-uri Motown, o colaborare din 1978 cu Peter Tosh, “(You Got to Walk And) Don\'t Look Back”, şi un duet cu David Bowie din 1985.