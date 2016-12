Albumul de colinde de Crăciun al lui Bob Dylan, promovat în scopuri caritabile

Celebrul cîntăreţ american, care va lansa un album de colinde ce conţine piese precum ”Winter Wonderland” şi ”Little Drummer Boy”, va dona veniturile obţinute din încasări unor asociaţii caritabile. Albumul, intitulat ”Christmas in the Heart”, va fi lansat pe 13 octombrie. Bob Dylan va dona asociaţiei de caritate Feeding America încasările obţinute de pe urma albumului. Potrivit estimărilor, încasările din albumul lui Bob Dylan ar putea ajuta la achiziţionarea de hrană pentru 1,4 milioane de oameni cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, casa de discuri Columbia Records, care îl reprezintă pe artist, a precizat că încasările la nivel internaţional rezultate din vînzarea de albume vor fi donate altor două asociaţii caritabile.

”Christmas in the Heart” este cel de-al 47-lea album al lui Bob Dylan şi include colinde precum ”Here Comes Santa Claus”, ”Winter Wonderland”, ”Little Drummer Boy” sau ”Must Be Santa\". Bob Dylan, pe numele său adevărat Robert Allen Zimmerman, se alătură astfel unui grup de artişti evrei care au lansat de-a lungul timpului albume inspirate din tematica Crăciunului, precum Neil Diamond, Phil Spector sau Irving Berlin.