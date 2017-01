Albumul trupei „Blaxy Girls”, de vînzare online

„If You Feel My Love”, primul album al trupei „Blaxy Girls”, a fost pus în vînzare online. Materialul cuprinde 11 melodii, printre care şi single-ul ce dă numele LP-ului, precum şi o piesă bonus. Albumul „If You Feel My Love” a fost lansat pe data de 1 decembrie şi poate fi achiziţionat de pe site-ul discomania.ro, la preţul de 22,99 lei. Iată care sînt piesele pe care le-a pregătit grupul „Blaxy Girls”, pe primul său disc: „If You Feel My Love”, „Dear Mama”, „Tu”, „Da”, „Poate nu crezi în tine”, „You`re Like”, „Respir încet”, „Sar”, „Fac ce vreau”, „Nu suporţi”, „Şi totuşi”, la care se adaugă bonus track – „If You Feel My Love – Chaow Mix”.

Fanii grupului „Blaxy Girls” le vor putea urmări live pe Rucsy, Cristina, Gela, Amalia şi Ana pe data de 15 decembrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti. Fetele vor cînta într-un spectacol în cadrul căruia vor mai urca pe scenă Tony Tomas, Laura Stone, „Village Girls”, „Los Locos”, Alessandro Canino şi DJ Alex Tamburini. Biletele pentru acest concert costă 60 de lei şi pot fi achiziţionate de pe site-urile bilete.ro şi ticketpoint.ro .