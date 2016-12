S-a cinstit bine şi apoi s-a urcat pe moped, pentru o plimbare, fără să-i pese că este băut sau că nu are permis. Este vorba despre un bărbat de 30 de ani, din localitatea constănţeană Pecineaga, implicat, vineri după-amiază, într-un accident rutier. Potrivit anchetatorilor, tânărul a condus un moped pe strada Ştefan cel Mare, din localitate. La un moment dat, acesta a pierdut controlul vehiculului şi, în clipele următoare, a căzut pe carosabil. Pentru că bărbatul s-a rănit, martorii au sunat la 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor. Un echipaj de poliţie şi o ambulanţă s-au deplasat la locul indicat. În momentul în care l-au testat cu aparatul Drager, anchetatorii au descoperit că mopedistul avea o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat! Şi pentru ca povestea să fie completă, poliţiştii au constatat că bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. El a fost escortat la spital, pentru a primi îngrijiri medicale, dar şi pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice.