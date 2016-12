Alcoolicii ar putea să-şi plătească spitalizarea

Dupa ce o bătrână din Iaşi a bătut toate recordurile etilismului acut, ea fiind internată cu o alcoolemie de 7,55 la mie, deputatul ieşean Tudor Ciuhodaru a cerut Parlamentului impunerea unor noi reguli de plată pentru alcoolici, în urma numărului crescut de internări sub diagnosticul de etilism acut. „În ultima perioadă, numărul celor care ajung la urgenţe cu etilism acut a explodat. În plus, normele UE impun să reducem patologia generată de alcool la 7%. De aceea cred că o reglementare este absolut necesară. Însă atenţie, mă refer doar la etilismul acut şi nu la alcoolicii cronici”, a precizat Ciuhodaru. El vrea ca persoanele spitalizate cu etilism acut să-şi plătească zilele de spitalizare, pe motiv că ei sunt mari consumatori ai sistemului, fără să aibă vreo afecţiune. “Cu banii daţi acum pe tratarea unui singur caz de etilism, se poate cumpăra o proteză de şold pentru un bătrân sau se poate trata un copil nevinovat”, a mai declarat medicul ieşean. Pe de altă parte, reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR) nu vor să susţină proiectul de lege. “Din punct de vedere etic un asemenea demers nu poate fi aprobat de comunitatea medicilor. În primul rând fiecare cetăţean al acestei ţări care îşi plăteşte asigurarea medicală are dreptul şi trebuie să primească serviciile oferite de sistem indiferent de cauza afecţiunilor. În al doilea rând nu vom face decât să supunem la plată pe membrii famiilor din care provin pacienţii. Şi de cele mai multe ori acestea sunt sărace”, a declarat preşedintele CMR, prof. univ.dr. Vasile Astărăstoae.