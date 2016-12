Alcoolul face anual sute de victime în trafic

STATISTICI ALARMANTE În fiecare an, pe şoselele din România au loc sute de accidente rutiere grave, provocate de şoferi care se urcă la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. Un gest inconştient se poate transforma instantaneu într-o tragedie, iar statisticile continuă să fie alarmante, cu toate că astfel de cazuri sunt amplu mediatizate de televiziuni sau ziare. În pofida campaniilor de conştientizare derulate de autorităţi dar şi de ONG-uri, prin care se încearcă tragerea unui semnal de alarmă, acest fenomen proliferează. Datele centralizate de Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) arată că, în anul 2012, pe şoselele din judeţul nostru au avut loc 86 de accidente rutiere provocate de şoferi aflaţi sub influenţa alcoolului, soldate cu cinci morţi şi 109 răniţi. La nivel naţional, doar în primele opt luni din 2012 s-au înregistrat 359 de accidente rutiere în care au fost implicaţi şoferi băuţi şi în urma cărora 85 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 393 au suferit leziuni grave. Cel mai recent caz de acest gen s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, la ieşire din localitatea constănţeană Lipniţa. Poliţiştii spun că Marian D., de 36 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism pe Drumul Naţional 3 (Constanţa - Ostrov). Ajuns la ieşire din Lipniţa, spun anchetatorii, şoferul a pierdut controlul maşinii, a pătruns pe contrasens, după care a ieşit în decor, lovind un copac. În urma impactului, atât conducătorul auto cât şi doi pasageri aflaţi la bordul autoturismului au fost răniţi şi transportaţi cu ambulanţele la spital. La testarea şoferului cu aparatul Drager, oamenii legii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

TREND EUROPEAN Tot în noaptea de duminică spre luni, poliţiştii constănţeni au prins în trafic, în diverse zone ale judeţului, nu mai puţin de şapte şoferi care se urcaseră la volan deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Aceştia au fost ulterior escortaţi la spital pentru recoltarea probelor biologice şi s-au ales cu dosare penale. “Ponderea accidentelor rutiere provocate de şoferi băuţi nu este foarte mare, dar violenţa acestor accidente este cumplită, aşa că efectele sunt tragice. Asta în condiţiile în care de obicei accidentele în care sunt implicaţi conducători auto aflaţi sub influenţa alcoolului prezintă un cumul de cauze. Atunci când, pe lângă consumul de alcool, avem de-a face şi cu viteza excesivă, efectele sunt extrem de grave. Vreau să vă spun că în ultima perioadă se mai observă şi o creştere a numărului de tamponări provocate de şoferi băuţi, cele mai multe dintre ele având loc în mediul urban. Vorbim despre un trend european, care este cât se poate de îngrijorător”, a declarat cms. şef Tudorel Dogaru, şeful Biroului Accidente, din cadrul SPR Constanţa.